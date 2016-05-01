"Загадки морской истории ", "Морские приключения", "В объективе подводной камеры"

12.00 «Загадки морской истории»

«Путь сквозь туман» 1950 год. Совет министров СССР принимает решение о сооружении тоннеля с материка на остров Сахалин. Одна из самых засекреченных в истории Советского Союза строительных спецопераций (ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск, 2018 г.)

«Погружение в историю» На дне залива Петра Великого насчитывается порядка 50-60 затонувших кораблей. Время для открытий только наступает. Съёмки самых таинственных объектов у побережья Приморья. (Дмитрий Рудась, г.Владивосток,2019 г.)

«Планета Океан. Научно-исследовательское судно «Витязь». 65 рейсов под флагом Академии наук СССР в трёх мировых океанах. Закрыты «белые пятна» на картах подводного рельефа. Но вот что до сих пор скрыто на главном экспонате Музея Мирового океана? (ГТРК «Калининград», 2019 г.)

«Борт Тюрикова. Возвращение» 1947 год. Авамская тундра на Таймыре. Самолёт «Дуглас». Аварийная посадки самолёта на арктическом побережье. 9 человек ищут помощи и бесследно пропадают. (Телеканал «Северный город», г. Норильск, 2019 г.)

«Морская. Северокорейское нашествие» Осенью 2018 года в бухты Приморья тайфун принес сотни северокорейских шхун, погибших рыбаков - десятки, но никто не заявил о их гибели. (Общественное телевидение Приморья, г. Владивосток, 2018 г.)

«Деманов. Путь к мечте» 21 год за колючей проволокой, и, почти в 50 лет в море под парусами. В одном фильме - Козьмодемьянский изолятор в республике Марий Эл и барк «Седов» ( ГТРК «Марий Эл», г. Йошкар -Ола, 2018 г.)





15.00 Церемония подведения итогов конкурсной программы XV международного фестиваля телевизионных программа и морской документалистики «Человек и море», зал «Уссури». Кинопоказ : Фильм — обладатель ГРАН-ПРИ фестиваля «Человек и море - 2019»

14.00 «Морские приключения»

«Подводный роман. ОСТРОВ» Съёмки на глубине 50 метров. Легендарный фрегат «Олег» на морском дне. Пушка 1866 года. И главное ! Многолучевой эхолот обнаруживает десятки ранее неизвестных науке затонувших кораблей. (Телеканал 78, Санкт-Петербург, 2018 г.)

«Чемпионат Владивостока по подводной охоте» Август 2018 го. При старте охоты на лакедру ничего не предвещало сенсации, пока в середине дня не пришло срочное сообщение всем спортсменам — у острова Желтухина кружит акула! (ГТРК «Владивосток», 2018 г.)

«От Камчатки до Чукотки на надувном катамаране» Уникальные кадры морского перехода на надувном катамаране от Петропавловска-Камчатского до бухты Провидения летом 2018 года видеокамерой и комментарием Юлии Дарковой (Юлия Даркова, г. Москва, 2018 г.)

«За гранью света» С наступлением темноты команда дайверов исследует воды архипелага Императрицы Евгении, чтобы узнать — каков подводный мир после заката солнца. (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.)

18.30 «В объективе подводной камеры»

«Подводный роман. ОСТРОВ» Съёмки на глубине 50 метров. Легендарный фрегат «Олег» на морском дне. Пушка 1866 года. И главное ! Многолучевой эхолот обнаруживает десятки ранее неизвестных науке затонувших кораблей. (Телеканал 78, Санкт-Петербург, 2018 г.)

«За гранью света» С наступлением темноты команда дайверов исследует воды архипелага Императрицы Евгении, чтобы узнать — каков подводный мир после заката солнца. (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.)

«Погружение в историю» На дне залива Петра Великого насчитывается порядка 50-60 затонувших кораблей. Время для открытий только наступает. Съёмки самых таинственных объектов у побережья Приморья. (Дмитрий Рудась, г. Владивосток,2019 г.)

«Ниже нуля» На 15 минут погрузиться в ледяные воды и увидеть подводный мир подо льдом? Легко! Контраст синего моря, красных гранитных скал и белоснежных льдин (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]