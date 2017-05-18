"Спасите нас на море", "Морские путешествия","В объективе подводной камеры"





12.00 «Спасите нас на море»

«Несейка. Младшая дочь» История удивительного спасения гигантского морского хищника, который пришёл за помощью из моря к людям. Как моржиха Несейка стала частью истории жизни своих спасителей (Продюсерский центр «Молодёжные инициативы», г. Москва, 2018 г.)

«Ожидание» В огромном океанариуме среди смеха и улыбок радующихся жизни людей затерялся юноша по имени Даня. С утра до позднего вечера он терпеливо ждёт Джульетту, благодаря которой он больше не одинок.(Институт кино и телевидения, А.Новикова, г. Москва,2018 г.)

«Роман с тюленями» Каждый год в июне в море на побережье Приморского края происходит выпуск в море потерявшихся тюленей. Весной их находили на льдинах, спасали от собак и мазута. Кто выжил, чтобы вернуться обратно в море? (ГТРК «Владивосток», 2018 г.)

«Морская. Найти знакомого кита» Косаток и белух в "китовой тюрьмы" могло бы и не быть, если бы были услышаны такие слабые человеческие голоса, как у Лидии Криновой. (Общественное телевидение Приморья, г. Владивосток, 2018 г.)

14.00 «Морские путешествия»

«Путешествие в Антарктиду». «Моё сердце» и «Танцующая с ветром» - так называются яхты, на которых происходят полярные экспедиции самых рискованных экстремалов в удивительный по своей зрелищности мир летней Антарктиды. (PAGANEL STUDO, г. Таллин, 2018 г.)

«Земля людей» Заново открываем Курилы для России, показывая их уникальную территорию, с неповторимым человеческим и природным богатством. Фильм. Путешествие. Открытие. (Студия имени Горького, г. Москва, 2018 г.)

17. 00 Церемония открытия XV международного фестиваля телевизионных программ «Человек и море», 105 мин., зал Уссури ( 17-19) Кинопоказ: ПРЕМЬЕРА. ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «НИЖЕ НУЛЯ» (Алексей Кондратюк, Владивосток)

18.30 «В объективе подводной камеры»

«Подводный роман. ОСТРОВ» Съёмки на глубине 50 метров. Легендарный фрегат «Олег» на морском дне. Пушка 1866 года. И главное ! Многолучевой эхолот обнаруживает десятки ранее неизвестных науке затонувших кораблей. (Телеканал 78, Санкт-Петербург, 2018 г.)

«За гранью света» С наступлением темноты команда дайверов исследует воды архипелага Императрицы Евгении, чтобы узнать — каков подводный мир после заката солнца. (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.)

«Погружение в историю» На дне залива Петра Великого насчитывается порядка 50-60 затонувших кораблей. Время для открытий только наступает. Съёмки самых таинственных объектов у побережья Приморья. (Дмитрий Рудась, г. Владивосток,2019 г.)

«Ниже нуля» На 15 минут погрузиться в ледяные воды и увидеть подводный мир подо льдом? Легко! Контраст синего моря, красных гранитных скал и белоснежных льдин (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]