Фестиваль "Человек и Море"

Сегодня, 19:24
 

"Спасите нас на море", "Морские путешествия","В объективе подводной камеры"

"Спасите нас на море", "Морские путешествия","В объективе подводной камеры"


12.00 «Спасите нас на море»

«Несейка. Младшая дочь» История удивительного спасения гигантского морского хищника, который пришёл за помощью из моря к людям. Как моржиха Несейка стала частью истории жизни своих спасителей (Продюсерский центр «Молодёжные инициативы», г. Москва, 2018 г.)

«Ожидание» В огромном океанариуме среди смеха и улыбок радующихся жизни людей затерялся юноша по имени Даня. С утра до позднего вечера он терпеливо ждёт Джульетту, благодаря которой он больше не одинок.(Институт кино и телевидения, А.Новикова, г. Москва,2018 г.)

«Роман с тюленями» Каждый год в июне в море на побережье Приморского края происходит выпуск в море потерявшихся тюленей. Весной их находили на льдинах, спасали от собак и мазута. Кто выжил, чтобы вернуться обратно в море? (ГТРК «Владивосток», 2018 г.)

«Морская. Найти знакомого кита» Косаток и белух в "китовой тюрьмы" могло бы и не быть, если бы были услышаны такие слабые человеческие голоса, как у Лидии Криновой. (Общественное телевидение Приморья, г. Владивосток, 2018 г.)

14.00 «Морские путешествия»

«Путешествие в Антарктиду». «Моё сердце» и «Танцующая с ветром» - так называются яхты, на которых происходят полярные экспедиции самых рискованных экстремалов в удивительный по своей зрелищности мир летней Антарктиды. (PAGANEL STUDO, г. Таллин, 2018 г.)

«Земля людей» Заново открываем Курилы для России, показывая их уникальную территорию, с неповторимым человеческим и природным богатством. Фильм. Путешествие. Открытие. (Студия имени Горького, г. Москва, 2018 г.)

17. 00 Церемония открытия XV международного фестиваля телевизионных программ «Человек и море», 105 мин., зал Уссури ( 17-19) Кинопоказ: ПРЕМЬЕРА. ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «НИЖЕ НУЛЯ» (Алексей Кондратюк, Владивосток)

18.30 «В объективе подводной камеры»

«Подводный роман. ОСТРОВ» Съёмки на глубине 50 метров. Легендарный фрегат «Олег» на морском дне. Пушка 1866 года. И главное ! Многолучевой эхолот обнаруживает десятки ранее неизвестных науке затонувших кораблей. (Телеканал 78, Санкт-Петербург, 2018 г.)

«За гранью света» С наступлением темноты команда дайверов исследует воды архипелага Императрицы Евгении, чтобы узнать — каков подводный мир после заката солнца. (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.)

«Погружение в историю» На дне залива Петра Великого насчитывается порядка 50-60 затонувших кораблей. Время для открытий только наступает. Съёмки самых таинственных объектов у побережья Приморья. (Дмитрий Рудась, г. Владивосток,2019 г.)

«Ниже нуля» На 15 минут погрузиться в ледяные воды и увидеть подводный мир подо льдом? Легко! Контраст синего моря, красных гранитных скал и белоснежных льдин (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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