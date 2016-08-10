Программа "Соседи по планете": амурские тигры Упорный и Артём

Радиопрограмма "Соседи по планете"

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Цикл передач о дикой природе Приморского края. Каждый выпуск программы рассказывает о том или ином обитателе Уссурийской тайги. О его повадках и забавных привычках, о воспитании потомства и пищевом рационе, о территории обитания и о многом другом. А главное, программа рассказывает о том, как живется диким животным рядом с человеком в Приморском крае и призывает к бережному отношению к природе и ее обитателям.

В июне 2016 года программа "Соседи по планете" стала финалистом Десятого конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга" в номинации "Дом амурского тигра". Автор и ведущая программы — журналист Юлия Бояшова. Постоянный эксперт и соведущий - сотрудник Амурского филиала Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) Василий Солкин.

Программа выходит на "Радио России: Приморье" по пятницам в 7:40, повтор в воскресенье в 9.40. На "ВЕСТИ FM: Владивосток" - по средам в 13.45 и 19.45, и в воскресенье в 11.45.