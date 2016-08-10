Программа "Соседи по планете": амурские тигры Упорный и Артём
Эта программа посвящена двум амурским тиграм — Упорному и Артёму. В разное время обе краснокнижные кошки успели похулиганить в населенных пунктах, за что были отловлены, а затем снова выпущены в дикую природу. И сейчас при помощи радиоошейников специалисты наблюдают за этими тиграми. Почему мы рассказываем о них подробно? Потому что Артём и Упорный своим примером доказали, что даже провинившихся хищников можно вернуть к нормальной жизни на свободе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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