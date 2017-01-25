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Музыкальный проект "Ледокол". Выпуск от 25.01.2017. В этой программе группа "Toch-v-Toch"

Музыкальный проект

В студии группа "Toch-v-Toch".( https://vk.com/volkovgrupo https://www.facebook.com/volkovensemble )

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.ru. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp   "Радио России. Приморье" +7 914 076-47-00

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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