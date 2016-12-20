Программа "Особый взгляд Андрея Островского" от 30 января 2017 года
О революции, о мемориальной доске адмиралу Колчаку на Морвокзале Владивостока и о примерении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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