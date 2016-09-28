Тайфун Лайонрок: чем меньше леса, тем больше "дров"
На минувшей неделе Министерство юстиции РФ отменило поправки в новых правилах о заготовке древесины. Напомним, что согласно приказу министерство природы от 11 января 2017 года, площадь лесов в которых можно заготавливать древесину, должна была увеличиться в полтора раза. Последствия этого приказа, если бы он вступил в силу, неспециалисту трудно себе представить. Юлия Бояшова поговорила в студии «Радио России:Приморье» о проблеме вырубки лесов в Приморье и на Дальнем Востоке со старшим научным сотрудником сектора лестных экосистем федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты ДВО РАН кандидатом биологических наук Ольгой Ухваткиной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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