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Программа "Соседи по планете": дикий кабан

Программа

Сегодня наш герой — кабан. Чем-то он похож на привычную домашнюю свинью — также любит похрюкать с утра до вечера и такой же всеядный. Но все-таки есть отличия и очень существенные. Зачем дикие поросята маскируются под бурундуков? Почему кабана в тайге лучше не злить? Об этом и многом другом вы и узнаете из очередного выпуска программы «Соседи по планете».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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