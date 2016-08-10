Программа "Соседи по планете": дикий кабан
Сегодня наш герой — кабан. Чем-то он похож на привычную домашнюю свинью — также любит похрюкать с утра до вечера и такой же всеядный. Но все-таки есть отличия и очень существенные. Зачем дикие поросята маскируются под бурундуков? Почему кабана в тайге лучше не злить? Об этом и многом другом вы и узнаете из очередного выпуска программы «Соседи по планете».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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