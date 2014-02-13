Иван Панфiловъ на «Радио России. Приморье»: полная версия
Акустический концерт владивостокского рок-музыканта состоялся в прямом эфире "Радио России. Приморье" вечером второго февраля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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