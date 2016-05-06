Программа "Слово прокурору" : О последних изменениях в законодательстве РФ.

О послених изменениях в законодательстве Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 января 2017 года.

Эксперт: старший помощник прокурора Приморского края по правовому обеспечению Екатерина Ольховская.

Ведущий программы: Сергей Нелюбин

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]