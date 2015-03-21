В России планируют запретить давать детям странные имена.
В России рассметривается законопроект, который запрещает давать детям странные имена. О том, какие имена можно считать старнными, рассуждают журналист Сергей Нелюбин и политологи Наталья и Юрий Коломейцевы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
27.01.2017 Названы самые популярные имена во Владивостоке в 2016 году
-
06.12.2016 Какие имена выбирали владивостокские родители своим детям в уходящем году?
-
10.10.2016 Названы популярные и редкие имена для новорожденных в 2016 году во Владивостоке
-
23.11.2015 Названы самые популярные имена для новорожденных во Владивостоке
-
19.11.2015 Серафима, Климентий, Мелания, Ерофей: владивостокцы для своих детей выбирают редкие имена
-
21.03.2015 Стипендиаты фонда «Новые имена» примут участие в «Дальневосточной весне»
Добавить комментарий