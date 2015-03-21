В России планируют запретить давать детям странные имена.

В России рассметривается законопроект, который запрещает давать детям странные имена. О том, какие имена можно считать старнными, рассуждают журналист Сергей Нелюбин и политологи Наталья и Юрий Коломейцевы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]