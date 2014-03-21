Программа "Диалоги о культуре" от 10 января 2017 года.

В гостях художественный руководитель и главный дерижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов и концертмейстер оркестра приморской сцены Мариинского театра, солист Александр Обухович (скрипка)

Беседовала Кристина Радченко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]