Программа "Диалоги о культуре" от 10 января 2017 года.
В гостях художественный руководитель и главный дерижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов и концертмейстер оркестра приморской сцены Мариинского театра, солист Александр Обухович (скрипка)
Беседовала Кристина Радченко
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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