Программа "Зеленый исток" от 10 февраля 2017 года.
Подготовка дачного участка после зимнего периода.
Эксперт: Директор сети магазинов "Зеленый исток" Надежда Шелковникова
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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