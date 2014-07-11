«Вести FM: Владивосток»: в деле "обрушение на Станюковича" "крайним" становится подрядчик
В обход закона подрядчик не предупредил застройщика и надзорные органы о трещине в дороге на ул. Станюковича. Об этом в прямом эфире радиостанции «Вести FM. Владивосток» заявил начальник отдела регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Вячеслав Рябов.
Напомним, трещина появилась ещё 10 февраля. Однако подрядчик проигнорировал этот факт. В распоряжение надзорного ведомства попали документы, а именно - копии писем, которыми обменивались заказчик «Каскад-Строй» и подрядчик «Госспецстрой-2». В них и сообщается о раскрытии трещин.
«Согласно нормативным документам, в случае угрозы возникновения аварийной ситуации подрядчик должен известить об этом и застройщика, и органы Государственного строительного надзора. Это предусмотрено действующим строительным законодательством», - рассказал «Вестям FM. Владивосток» Вячеслав Рябов.
Напомним, подпорная стена и участок дороги обрушились в районе строительства высотного здания на Станюковича, 48 во вторник. Накануне на совещании по ликвидации последствий обрушения под руководством вице-губернатора Эдуарда Портнова создан оперативный штаб по ликвидации сложившейся ситуации.
Все итоги этого совещания слушайте в аудиоверсии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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