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«Шли как по стеклу, казалось, так и будет...». О дальнем походе рассказывает командир отряда кораблей ТОФ, контр-адмирал Эдуард Михайлов

«Шли как по стеклу, казалось, так и будет...». О дальнем походе рассказывает командир отряда кораблей ТОФ, контр-адмирал Эдуард Михайлов

Фото: vestiprim.ru

18 000 морских миль, международные военно-морские учения; визит президента Родриго Дутерте; дед Мороз и Снегурочка в Южно-Китайском море; перетягивание каната 50 на 50 и настоящее мужское счастье. О дальнем походе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота журналисту Юлии Бояшовой рассказал заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил, контр-адмирал Эдуард Михайлов.

 
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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