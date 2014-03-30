«Шли как по стеклу, казалось, так и будет...». О дальнем походе рассказывает командир отряда кораблей ТОФ, контр-адмирал Эдуард Михайлов

18 000 морских миль, международные военно-морские учения; визит президента Родриго Дутерте; дед Мороз и Снегурочка в Южно-Китайском море; перетягивание каната 50 на 50 и настоящее мужское счастье. О дальнем походе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота журналисту Юлии Бояшовой рассказал заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил, контр-адмирал Эдуард Михайлов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]