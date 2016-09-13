Программа "Соседи по планете": дзерен
Наш герой — монгольский дзерен. Эта красивая антилопа занесена в Красную книгу России. Когда-то считалось, что дзерен навсегда покинул нашу страну. Однако, несколько лет назад вернуть его помогла... засуха. Об этом, а также о жизни и интересных особенностях зобастой антилопы вы и узнаете из очередного выпуска нашей программы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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