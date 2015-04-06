В студии Радио России: Приморье Военный комиссар Приморского края Сергей Славинский
В студии Радио Росси: Приморье Военный комиссар Приморского края Сергей Славинский.
Беседовал Андрей Островский
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
16.02.2017 «На «Ледоколе» музыка играла...» — концерт группы «SИLA»
-
01.02.2017 Иван Панфiловъ даст концерт на «Радио России. Приморье»
-
16.01.2017 Программа "Диалоги о культуре" от 16 января 2017 года. Певица Наталья Подпоринова
-
25.11.2015 Программа из цикла «90 лет Приморскому радио»: интервью с Татьяной Надеиной
-
14.12.2015 Конкурсная работа №2, Колисниченко Людмила Васильевна
-
06.04.2015 В России с 1 апреля началась призывная кампания
Добавить комментарий