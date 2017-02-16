Программа "Слово прокурору" от 16.02.2017 года. Роль прокуратуры при рассмотрении жалоб на нарушение прав граждан.

В студии Радио России:Приморье прокурор Ленинского района города Владивостока Кондратенко Владимира Михайловича.

Ведущий:Кристина Радченко

- Владимир Михайлович, сегодняшняя тема Вашего выступления, пожалуй, актуальна для каждого. Почти всем однажды приходилось сталкиваться с желанием «пожаловаться» на кого-то или что-то. К сожалению, не у всех хватает знаний о том, куда и каким образом можно обратиться с жалобой, как ее подавать, какие есть гарантии у заявителя.



- Первое, пожалуй, что волнует в этой теме: «кто по закону имеет право на обращение в органы государственной власти, прокуратуру и или иные уполномоченные органы?»

Право граждан на обращение в органы государственной и муниципальной власти закреплено в ст. 33 Конституции РФ, в соответствии с которой граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Законодательным актом, регламентирующим порядок и гарантии реализации гражданами данного конституционного права, является Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Этим Законом устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

- Кроме этого закона, существуют иные нормы, которые регулируют порядок рассмотрения обращений граждан и юр.лиц?

Основополагающим в этой сфере является, вышеупомянутый Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Однако правоотношения, связанные с обращениями граждан, регулируются и иными федеральными законами. К ним можно отнести: Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (в части рассмотрения обращений работников в связи с нарушением их трудовых прав), КоАП РФ, Таможенный, Налоговый кодексы РФ и ряд иных законодательных актов, в которых установлен порядок рассмотрения так называемых специальных жалоб.



-Какие существуют требования к письменному обращению?

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Могут ли граждане обращаться в форме электронного документа?

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном уже упомянутым выше Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.



- Какие сроки предусмотрены законодательством для рассмотрения обращений? Иными словами – когда заявителю ждать ответ?

- Общий срок рассмотрения обращения гражданина – 30 дней со дня регистрации обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. При поступлении в прокуратуру обращений по вопросам, вмешательство в которые необходимо узкопрофильных специалистов (трудинспекция, жилинспекция и др.) прокурор в течение 7 дней с момента регистрации перенаправляет обращение в контролирующие органы для рассмотрения по существу.

В связи, с чем полагаю, что целесообразно гражданам направлять обращения по направлениям специфики той сферы, где право гражданина нарушено (в сфере трудовых отношений, в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

- Вы упомянули такое понятие, как «контролирующие органы». Какое отношение это имеет при решении гражданина обратиться в органы прокуратуры с жалобой?

- Контролирующие органы – это уполномоченные в соответствии с законодательством органы власти рассматривать обращения граждан по направлениям отраслей права. Иными словами узкопрофильные специалисты в той или иной сфере.

Анализ поступающих в прокуратуру района, обращений показал, что наиболее распространёнными обращениями граждан являются обращения о нарушении трудового законодательства, жилищного, на действия и бездействия отдела судебных приставов, в сфере защиты прав потребителей.

В соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Приморском крае, утвержденным приказом Федеральной службы по труду и занятости, государственная инспекция труда в Приморском крае является территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Поэтому если гражданин считает, что работодатель нарушил его трудовые права, ему, прежде всего, следует обратиться в Трудинспекцию.

В силу Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 31.10.2012 государственная жилищная инспекция Приморского края является уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственный жилищный надзор. Зачастую местные жители жалуются в органы прокуратуры на нарушение их жилищных прав, на плохую работу управляющих компаний. В таких случаях надзорное ведомство перенаправляет подобные обращения в жилинспекцию, которая и создана для того, чтобы осуществлять контроль за тем, как соблюдаются права граждан. Прокуратура, как надзорный орган, выступает своего рода последней инстанцией в таких ситуациях: если жилищная инспекция, например, бездействует или не принимает достаточно мер к восстановлению прав заявителя, тогда уже подключается прокуратура.

Еще одним примером контролирующего органа является Роспотребнадзор. На основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

Хотелось бы довести до сведения слушателей, что, перенаправляя обращения граждан, прокуратура не пытается избавиться от лишней работы, мы строго руководствуемся ведомственными приказами, которые запрещают нам подменять контролирующие органы.

К примеру, в соответствии с указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» в тех случаях, когда главными и старшими судебными приставами не проверялась законность обжалуемых решений и действий (бездействия) подчиненных судебных приставов-исполнителей, жалоба гражданина, поступившая в органы прокуратуры, подлежит перенаправлению в их адрес.



-Имеет ли право гражданин обжаловать ответ уполномоченного органа? И куда обжалуется ответ?

- Гражданин или организация вправе обжаловать ответ на обращение либо вышестоящему руководителю компетентного органа либо в прокуратуру либо в суд в порядке Кодекса Российской Федерации административного судопроизводства.

-Какова роль прокуратуры при рассмотрении обращений уполномоченными органами?

- Роль прокуратуры при рассмотрении поступающих жалоб не только восстановление нарушенного права, а также надзорная функция за качеством, полнотой, своевременностью рассмотрения обращения уполномоченными органами.

В ходе проведенных проверок и при выявлении нарушений при рассмотрении обращений прокуратура принимает меры прокурорского реагирования в виде: внесения представлений об устранении нарушений требований действующего законодательства или выносит постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

При нарушении порядка рассмотрении обращения действующим законодательством, предусмотрена административная ответственность по ст. 5.59 КоАП РФ, при выявлении нарушений Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» прокурор возбуждает дело об административной ответственности в отношении должностного лица осуществляющего публично-значимые функции, зачастую граждане просят привлечь к ответственности руководство управляющих компаний, однако последние не являются субъектом административного правонарушения по ст. 5.59 КоАП РФ, в силу ЖК РФ управляющие компании обязаны направлять ответ на письменное обращение, поступившее от граждан, в случае несогласия с ним гражданин имеет право обжаловать в государственную жилищную инспекцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]