Программа "Особый взгляд Андрея Островского". 26 февраля 1908 года родилась Анна Ивановна Щетинина.
О первой женщине-капитане Анне Ивановне Щетининой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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