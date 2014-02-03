Государство вложило в Приморье 1 трлн.рублей и ждет отдачи- профессор Латкин

28 февраля в прямом эфире Радио России:Приморье один из ведущих экономистов, профессор, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ Александр Латкин отвечал на вопросы Андрея Островского

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]