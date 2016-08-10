Программа "Соседи по планете": манул
Сегодня мы познакомим вас с манулом. Это удивительный кот. Из всех представителей кошачьего семейства — у манула самая густая шерсть, благодаря которой он прекрасно себя чувствует в степи при минус 70 градусах. Кроме того, это самый медлительный кот на планете. В случае опасности манул, по выражению Василия Солкина, «прикидывается ветошью». Почему эти кошки не могут жить в Приморье? Бывает ли у них довольная морда? Зачем манулам нужны комбайны? Об этом и многом другом вы узнаете из очередного выпуска нашей программы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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