Новости Радиопрограммы

QR Код этой страницы
Сегодня, 08:30
  0

Программа "Соседи по планете": манул

Сегодня мы познакомим вас с манулом. Это удивительный кот. Из всех представителей кошачьего семейства — у манула самая густая шерсть, благодаря которой он прекрасно себя чувствует в степи при минус 70 градусах. Кроме того, это самый медлительный кот на планете. В случае опасности манул, по выражению Василия Солкина, «прикидывается ветошью». Почему эти кошки не могут жить в Приморье? Бывает ли у них довольная морда? Зачем манулам нужны комбайны? Об этом и многом другом вы узнаете из очередного выпуска нашей программы.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря