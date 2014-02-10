«Эта книга и должна быть такой — мощной, тяжелой, красивой, и лежать на прикроватной тумбочке каждого патриота Приморья». Александр Зубрицкий на «Радио России: Приморье»

В прямом эфире «Радио России: Приморье» директор дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Александр Зубрицкий. Беседовал Андрей Островский. Запись от 28 февраля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]