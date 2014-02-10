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«Эта книга и должна быть такой — мощной, тяжелой, красивой, и лежать на прикроватной тумбочке каждого патриота Приморья». Александр Зубрицкий на «Радио России: Приморье»

«Эта книга и должна быть такой — мощной, тяжелой, красивой, и лежать на прикроватной тумбочке каждого патриота Приморья». Александр Зубрицкий на «Радио России: Приморье»

В прямом эфире «Радио России: Приморье» директор дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Александр Зубрицкий. Беседовал Андрей Островский. Запись от 28  февраля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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