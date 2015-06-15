«Жалко, что так заканчивается эпопея «Луча-Энергии»»: главный тренер команды о финансовои кризисе клуба.
В четверг футболистам, тренерам и другим сотрудникам «Луча-Энергии» переведён первый транш на погашение долгов по зарплате. Это - 20% от общей сметы первого полугодия. Напомним, команда не получает деньги пять месяцев. Игроки и персонал написали заявления о приостановлении деятельности. Ближайшие матчи — 8 и 12 марта, возможно, будут сорваны. Сейчас «Луч-Энергия» находится на сборах в Турции. Однако, игроки не выходят на тренировки из-за финансовых проблем. Кристина Радченко позвонила в Турцию и поговорила с главным тренером клуба Константином Емельяновым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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