Программа "Особый взгляд Андрея Островского" от 1 мая 2017 года.

Добрый день!

Замаячил май - с его непременной первой праздничной декадой, огородными работами и ожиданием описанной поэтом первой грозы. Хотя у нас, в Приморье и грозы никакой не надо - итак погода меняется по восемь раз на дню, и как старый житель Владивостока я твёрдо знаю, что даже выходя из дома в ясную солнечную погоду лучше на всякий случай взять с собой зонтик. Впрочем эту немудреную истину мои земляки знают не хуже меня: такие правила поведения диктует нам опыт жителей береговой полосы. Тем не менее количество открывших купальный сезон прирастает с каждым днём, а в ближайшие дни ожидается не формальное уже, а настоящее открытие сезона маломерного флота, когда в аквамарин акватории начнут вплетаться многочисленные белые корпуса несущихся яхт и катеров.

Перейдём, однако, к событиям минувшей недели, которых как всегда было немало - самых разных, что называется, на любой вкус. По праву ведущего, остановлюсь, все-таки, на одном из них - по той простой причине, что оно напрямую, коснулось темы, о кототорой мы с вами не раз уже говорили в рамках программы “Особый взгляд”.

Вотсуть этого события вкратце. В конце минувшей недели местные информационные агентства распространили пресс-релиз администрации Владивостока, в котором речь шла об установке в центре Владивостока, на Светланской, двух новых регулирующих знаков дорожного движения. Так, в частности, знак “Остановка и стоянка запрещена” появился возле здания территориального отделения Центробанка на Светланской 71, причём согласно упомянутому пресс-релизу поводом для установки запрещающего знака стало недовольство сотрудников Центробанка многочисленными припаркованными машинами. Я, признаться, искренне рад за сотрудников Центробанка, чьё недовольство оказывается настолько эффективным. И я, и мои соседи тоже бы хотели, чтобы возле нашего дома запретили парковку, но боюсь, что на наше недовольство вряд ли кто-то обратит внимание.

Это, конечно, ирония, потому что по сути решение абсолютно правильное. В часы пик -да и не только - Светланская, как и большинство других улиц, еле ползёт; не в последнюю очередь из-за сплошняком припаркованных машин, причём порой в два ряда. На данном участке - назовём его условно от Лазо до Фуникулёра - автомобили в течение всего рабочего дня стоят так плотно, что буквально спичку не просунешь. И автовладельцев в чем-то можно понять: многолетняя болтология насчёт необходимости в центральной - и не только - части города многоярусных парковок по прежнему остаётся пустой болтологией. Поэтому, казалось бы, автовладельцы поставлены в безвыходное положение: или вообще в город не выезжай, или хоть в воздухе паркуйся. Однако это - только казалось бы. Потому что именно на данном отрезке, повторюсь, от Лазо до фуникулёра, решение есть. Чуть ниже, возле входа на Набережную Цесаревича размещена гигантская по меркам Владивостока парковка, которая в будние дни, в дневное время заполнена в лучшем случае на треть. Скажете: далеко от офисов, расположенных на Светланской? Как считать. Могу с абсолютной твердостью сказать, что во многих, как мы иной раз говорим, цивилизованных странах, где доводилось бывать - в той же Америке, Японии, в европейских странах - пройти 200-300-500 метров до парковки считается абсолютной нормой. Что же мешает нам здесь так поступать? Гордыня? Лень? Недостаточная твёрдость городских властей и автоинспекции? Наверное, все в совокупности. Потому что было бы желание - проблему вполне можно было бы решить, причём достаточно быстро. Единственный и главный вопрос при осуществлении такой работы - равенство поголовно всех перед действующей нормой: нельзя значит нельзя. И каким бы важным начальником ты не был, машина тебя ждать здесь не будет, высадила и уехала, потому что “нельзя” срабатывает только в том случае, когда распространяется на всех.

Здесь мы подходим ко второй части все того же пресс-релиза городской администрации. В ней речь идёт о том, что точной такой же знак да ещё и с добавлением “работает эвакуатор” установлен неподалёку, на Светланской 67, у здания, в котором расположено территориальное пограничное управление УФСБ по Приморскому краю. Признаюсь, появления этого знака я ждал давно и с большим нетерпением и теперь с не меньшим нетерпением и вниманием буду наблюдать за его эффективностью. Дело в том, что у погрануправления ФСБ машины сплошняком паркуются не только на проезжей части, но и тротуаре, демонстрируя абсолютную вседозволенность и безнаказанность. Собственно таких мест -где в наглую паркуются на тротуаре - в центре города два: возле упомянутого погрануправления ФСБ и возле Дома офицеров флота.

Как человек, большая часть жизни которого прошла в закрытом городе, я с огромным уважением отношусь к деятельности и военных моряков и пограничников. Но совсем не убеждён, что это даёт им право демонстративно нарушать закон. А то ведь странно наблюдать, как пикеты автоинспекции вместе с эвакуаторщиками лютуют в районе центральной площади, и одновременно с этим, как слепые, проезжают мимо машин, запаркованных на, так сказать, военных тротуарах. Машины при этом запаркованы со вполне гражданскими номерами. А если и с военными, так для этого у нас ВАИ существует, если мне не изменяет память - правила-то, как мы говорили выше, едины для всех, без исключений. Потому что, если нарушать можно одному, то можно и всем остальным; как-то так по моему разумению. Именно поэтому появление знака “работает эвакуатор” возле здание погранокруга представляется мне явлением крайне интересным. И я ни секунды не сомневаюсь, что через какое-то время в рамках программы “Особый взгляд” мы обязательно вернёмся к этой теме и оценим действенность решений автоинспекции и городских властей.

Мне, очевидно, могут сказать, что вопросы эти слишком мелки для системного обсуждения. Не соглашусь, потому что регулярно и отовсюду слышу призывы о необходимости наведения порядка в городе, в первую очередь, на его улицах. А здесь, мне кажется, всякое лыко в строку и никакой шаг лишним не будет. И только наведя порядок в центре, можно будет двигаться к отдаленным, окраинным районам.

Ну и, под конец программы, несколько слов об истории. Первомай - славный праздник. Весенний, часто солнечный, а у нас во Владивостоке ещё и дающий редкую ныне возможность пройтись по мосту через Золотой Рог. Как и ровесники, я прекрасно помню времена, когда он проходил под исключительно идеологическими трескучими лозунгами; сегодня, слава богу, стало куда повеселее. Не грех вспомнить и об истории, которая, по правде говоря, существенно отличается от той версии, которую много лет преподносила партийная пропаганда. Так вот, 1 мая далёкого 1886 года, почитай 130 с лишним лет назад анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. Именно по этому дню и в память о погибших анархистах Парижский конгресс Второго Интернационала объявил 1 мая днём солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями. Не зря ж анархисты погибли! А требования повышения зарплаты и соблюдения всех мер социальной защиты никогда не теряли и, похоже, не потеряют своей актуальности.

Это был “Особый взгляд” с Андреем Островским. Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы и тогда, я надеюсь, ровно через неделю мы непременно вновь встретимся в эфире.

Удачи!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]