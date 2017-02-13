Программа "Зеленый исток". Рододендрон на вашем дачном участке.

В дословном переводе с греческого «рододендрон» (Rhododendron) — это «розовое дерево», «rhodon» — роза, «dendron» — дерево, однако некоторые авторы переводят это слово, как «альпийская роза».

Эксперт - Директор сети магазинов "Зеленый исток" Надежда Шалковникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]