Программа "Зеленый исток". Рододендрон на вашем дачном участке.
В дословном переводе с греческого «рододендрон» (Rhododendron) — это «розовое дерево», «rhodon» — роза, «dendron» — дерево, однако некоторые авторы переводят это слово, как «альпийская роза».
Эксперт - Директор сети магазинов "Зеленый исток" Надежда Шалковникова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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