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«Мы радовались штормам, потому что знали — нас не будут торпедировать». В гостях на «Радио России Приморье»: юнга Огненных рейсов, ветеран Великой отечественной войны Николай Петрович Рыбаченко

«Мы радовались штормам, потому что знали — нас не будут торпедировать». В гостях на «Радио России Приморье»: юнга Огненных рейсов, ветеран Великой отечественной войны Николай Петрович Рыбаченко

Николай Петрович Рыбаченко — ветеран Великой отечественной войны. Когда началась война ему было 12 лет. Сегодня на учете в Совете ветеранов Дальневосточного морского пароходства лишь 8 юнг Огненных рейсов. Во Владивостоке живут только двое — Николай Петрович Рыбаченко и Иван Александрович Сокур. Николай Петрович побывал в студии «Радио России Приморье» и охотно поделился воспоминаниями о том страшном и тяжелом времени...


 
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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