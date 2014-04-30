«Мы радовались штормам, потому что знали — нас не будут торпедировать». В гостях на «Радио России Приморье»: юнга Огненных рейсов, ветеран Великой отечественной войны Николай Петрович Рыбаченко

Николай Петрович Рыбаченко — ветеран Великой отечественной войны. Когда началась война ему было 12 лет. Сегодня на учете в Совете ветеранов Дальневосточного морского пароходства лишь 8 юнг Огненных рейсов. Во Владивостоке живут только двое — Николай Петрович Рыбаченко и Иван Александрович Сокур. Николай Петрович побывал в студии «Радио России Приморье» и охотно поделился воспоминаниями о том страшном и тяжелом времени...





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]