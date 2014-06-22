Новости Радиопрограммы

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:13
  0

«Война мне вспоминается необычайной сплоченностью...» В студии «Радио России Приморье» ветеран Великой Отечественной войны, ветеран ВВС ТОФ, подполковник в отставке Борис Алексеевич Никитин

«Война мне вспоминается необычайной сплоченностью...» В студии «Радио России Приморье» ветеран Великой Отечественной войны, ветеран ВВС ТОФ, подполковник в отставке Борис Алексеевич Никитин

Когда началась война, Борису Алексеевичу было 19 лет. Только-только сдал экзамены в Военно-морском авиационно-техническом училище им. Молотова. Срочно был распределен на Тихоокеанский флот и попал в Новонежино, где всю войну служил авиационным техником. Работали сутками, готовя бомбардировщики к полетам. Сегодня Борису Алексеевичу 95 и он до мельчайших подробностей помнит те годы...

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря