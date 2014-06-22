«Война мне вспоминается необычайной сплоченностью...» В студии «Радио России Приморье» ветеран Великой Отечественной войны, ветеран ВВС ТОФ, подполковник в отставке Борис Алексеевич Никитин

Когда началась война, Борису Алексеевичу было 19 лет. Только-только сдал экзамены в Военно-морском авиационно-техническом училище им. Молотова. Срочно был распределен на Тихоокеанский флот и попал в Новонежино, где всю войну служил авиационным техником. Работали сутками, готовя бомбардировщики к полетам. Сегодня Борису Алексеевичу 95 и он до мельчайших подробностей помнит те годы...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]