"Ряды ветеранов редеют с каждым днем..." Председатель городского совета ветеранов, полковник морской пехоты в отставке Сергей Кондратенко
С Сергеем Константиновичем в прямом эфире радиостанции общался журналист Андрей Островский. Запись прямого эфира от 2-го мая 2017 года
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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