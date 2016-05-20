Губернатор Приморья: введение упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток увеличит турпоток в регион

Упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток для иностранных граждан – знаковое событие для туристской отрасли Дальнего Востока, которое значительно увеличит турпоток в регион. Об этом Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил журналистам на открытии выставки PITE в рамках Тихоокеанского туристского форума сегодня, 19 мая.

После торжественного открытия XXI международной туристской выставке Pacific International Tourism Expo глава региона осмотрел экспозиции стран-участниц, в этом году их более 100. Особое внимание Губернатор Приморья уделил стенду нового национального бренда «Восточное кольцо России». Владимир Миклушевский подчеркнул, это уже не просто идея, а действующие маршруты.

«На прошлом форуме мы говорили об объединении регионов Сибири и Дальнего Востока в единый туристский бренд, о создании межрегиональных маршрутов. По ним проехало уже несколько тысяч человек, и это уже практическая реализация наших идей, это реальный результат Тихоокеанского туристского форума», – отметил Владимир Миклушевский.

Приморье в концепции бренда неслучайно выступает в роли туристского и транспортного хаба: за последние годы турпоток в регион вырос в семь раз, акцентировал глава края.

«В прошлом году Приморье посетили три миллиона человек. Это не только внутренний туризм, но и въездной, регион посещают все больше иностранных гостей, расширяется сеть международных рейсов. Это результат большой планомерной работы: край становится культурной столицей Дальнего Востока, здесь будут открыты филиалы крупнейших музеев России. В регионе активно развивается событийный туризм, ежегодно у нас проводится более 300 различных мероприятий, в том числе международного уровня, открываются новые туробъекты, разрабатываются новые маршруты, в том числе по живописным местам заповедного края, ведь уникальная природа Приморья славится на весь мир. Развитию экологического туризма способствует развитие малой авиации в крае», – заявил Губернатор.

Владимир Миклушевский подчеркнул, ожидается, что турпоток на Дальний Восток увеличится с введением упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток.

«С нетерпением ждем 1 августа, когда заработает режим электронных виз для иностранных граждан. Это знаковое событие для туристской отрасли дальневосточного региона и Приморья, увеличение турпотока оказывает мультипликативный эффектна развитие смежных отраслей экономики региона», – отметил глава региона.

Напомним, воспользоваться правом электронной визы смогут жители 18 стран мира: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, Северной Кореи, Кувейта, Марокко, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

Отметим, в этом году свой туристский потенциал на выставке PITE в рамках Тихоокеанского туристского форума в Приморье представили более 100 организаций из России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и Индии. Все желающие могут познакомиться с турами культурной, экологической, событийной, спортивной направленности. Экспозиции XXI Pacific International Tourism Expo открыты в корпусе S кампуса ДВФУ до воскресенья, 21 мая.

Справочно: федеральный закон предусматривает для граждан иностранных государств, прибывших в Российскую Федерацию через пункты пропуска через госграницу Российской Федерации, расположенные на территории Свободного порта Владивосток, оформление без консульского сбора однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 суток, устанавливая, при этом, что свободное перемещение по территории России для указанных лиц возможно только в границах того субъекта Российской Федерации, через который осуществлен въезд. Выезд указанных лиц осуществляется также через пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]