Программа "Слово прокурору": О приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Тема: «Об организации приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в правоохранительных органах».
На вопросы отвечает начальник управления по надзору за уголовно – процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры Приморского края Андриенко Александр Александрович
Вопрос: Что такое сообщение о преступлении?
Ответ: Это письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем, протокол принятия устного заявления о преступлении, заявление или протокол явки с повинной, рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об обнаружении признаков преступления, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, а также материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» при неисполнении кредитной организацией требований о раскрытии отчетности и другое.
Вопрос: Что необходимо, для того чтобы обратиться в правоохранительные органы с сообщением о преступлении?
Ответ: Сообщение гражданина, должностного или иного лица, либо рапорт сотрудника органов внутренних дел, которое должно содержать такие сведения, по которым требуется проведение проверочных действий с целью установления наличия или отсутствия признаков преступления либо повода для возбуждения дела об административном правонарушении (о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях).
Вопрос: Какие должны быть действия сотрудников органов внутренних дел, получивших сообщения от гражданина или других лиц?
Ответ: Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в книге учета сообщений о преступлении (далее – КУСП). При этом оперативному дежурному дежурной части передается следующая информация: дата и время поступления заявления (сообщения), Ф.И.О. заявителя, адрес места жительства (пребывания), номер телефона заявителя, форма фиксации заявления (сообщения) (письменное заявление, протокол явки с повинной и другие).
Вопрос: В любое ли время суток гражданин может подать сообщение (заявление)?
Ответ: Да. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Вопрос: Какие должны быть документы, подтверждающие регистрацию сообщения о преступлении?
Ответ: Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание заявления о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП, подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Вопрос: Какое решение может принять должностное лицо правоохранительных органов по результатам рассмотрения сообщения (заявления)?
Ответ: По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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