Программа "Соседи по планете": змееголов
На этот раз наш герой — змееголов. Уникальная рыба. Во-первых, он умеет, как человек дышать воздухом. Во-вторых, змееголов спокойно путешествует по суше из водоема в водоем. В-третьих, эта рыба умудрилась запугать целую страну — Соединенные Штаты Америки. Обо всем подробнее — в очередном выпуске программы «Соседи по планете».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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