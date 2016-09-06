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Тигры на свободе! О том, как Владик стал жертвой своей знаменитости, а также о победах упорной Филиппы — рассказывает эколог Василий Солкин.

В мае в национальном парке Бикин обрел свободу тигр Владик. А чуть раньше в Еврейской автономной области была выпущена на волю тигрица Филиппа. Один — известный на всю страну «городской хулиган», вторая — поразила людей невероятным стремлением к жизни и свободе. Об этих двух уникальных полосатых кошках рассказывает сотрудник Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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