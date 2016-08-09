3 августа в 21.30 на телеканале "Россия 24. Приморье" стартует уникальный творческий проект "В объективе - дети!"

ГТРК «Владивосток» представляет новый проект - «В объективе - дети». На сцену вышли самые талантливые юные вокалисты Приморья и сразились в музыкальном поединке. На съемочной площадке кипели настоящие страсти: слезы разочарования и веселые крики. Первый выпуск проекта собрал 5 юных талантов и уже состоявшуюся детскую рок-группу. Выбрать того, кто станет победителем месяца предстоит зрителям. 3 августа на телеканале «Россия-24» в 21.30 стартует премьера музыкального шоу «В объективе дети». А на следующий день на сайте vestiprim.ru начнётся голосование, в ходе которого можно будет выбрать лучшего участника..

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]