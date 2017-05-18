Документальный фильм ГТРК "Владивосток" - "Крен"
6 мая 1982 года в бухте Золотой Рог потерпел крушение плавзавод «Александр Обухов». Официально о трагедии практически ничего не говорилось, но весь Владивосток обсуждал происшествие. К подъему судна привлекались силы со всего Советского Союза и до сих пор об этой истории ходят самые разные слухи. В год 35-летия со дня аварии съемочная группа ГТРК «Владивосток» встретилась с участниками спасательной операции, которые вспомнили далекие майские дни и еще раз оценили произошедшее в закрытом тогда городе. Документальный фильм «Крен» мы представляем вашему вниманию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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