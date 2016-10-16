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Программа "Соседи по планете": реликтовый дровосек

Программа

Фото: imgload.ru

Впервые представитель мира насекомых стал героем программы «Соседи по планете». На этот раз мы предлагаем вам познакомиться с жуком — реликтовым дровосеком. Это самый крупный жук в России, занесенный в Красную книгу. Из нашей передачи вы узнаете, где в Приморье обитают эти гигантские насекомые, об их удивительном цикле развития и привязанности к определенным породам деревьев, а также о том, почему реликтовых дровосеков называют «живыми ископаемыми».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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