Программа "Соседи по планете": реликтовый дровосек
Впервые представитель мира насекомых стал героем программы «Соседи по планете». На этот раз мы предлагаем вам познакомиться с жуком — реликтовым дровосеком. Это самый крупный жук в России, занесенный в Красную книгу. Из нашей передачи вы узнаете, где в Приморье обитают эти гигантские насекомые, об их удивительном цикле развития и привязанности к определенным породам деревьев, а также о том, почему реликтовых дровосеков называют «живыми ископаемыми».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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