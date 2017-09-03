Во Владивостоке готовят выставку одной картины - шедевра мировой живописи из коллекции Третьяковки
Во Владивосток доставлен один из самых известных шедевров мировой живописи из коллекции Третьяковской галереи. Эта картина написана в 1895 году и при её транспортировке самолётом во Владивосток были предприняты повышенные меры предосторожности - на каждом этапе доставки шедевра во Владивосток специальное климатическое оборудование поддерживало необходимую температуру и влажность. Картина будет выставлена во Владивостоке с 5 по 24 сентября. Она станет первой экспозицией приморского филиала Третьяковки. Соглашение о его создании подписали Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Что это за шедевр и где его можно будет увидеть - "Вести Приморье" расскажут в понедельник 4 сентября
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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