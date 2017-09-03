Новости Общество Культура Программы "Вести: Приморье. Новости спорта" О программе

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:13
  0

Во Владивостоке готовят выставку одной картины - шедевра мировой живописи из коллекции Третьяковки

Во Владивостоке готовят выставку одной картины - шедевра мировой живописи из коллекции Третьяковки

Во Владивосток доставлен один из самых известных шедевров мировой живописи из коллекции Третьяковской галереи. Эта картина написана в 1895 году и при её транспортировке самолётом во Владивосток были предприняты повышенные меры предосторожности - на каждом этапе доставки шедевра во Владивосток специальное климатическое оборудование поддерживало необходимую температуру и влажность. Картина будет выставлена во Владивостоке с 5 по 24 сентября. Она станет первой экспозицией приморского филиала Третьяковки. Соглашение о его создании подписали Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Что это за шедевр и где его можно будет увидеть - "Вести Приморье" расскажут в понедельник 4 сентября

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря