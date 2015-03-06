Программа ТРК провинции Хэйлунцзян "Здравствуй, Россия!" № 421 от 17.09.2017
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Здравствуй, Россия!». Наша передача транслируется не только средствами телерадиовещания, но и в Интернете. Для начала давайте кратко ознакомимся с содержанием сегодняшнего выпуска.
1. Прекрасная окружающая среда и прекрасные природные пейзажи провинции Хэйлунцзян.
2. Неделя ТВ китайской провинции Хэйлунцзян 2017 прошла в Австрии.
3. 3-я ярмарка общественного питания провинции Хэйлунцзян состоялась в Харбине
4. Провинция Хэйлунцзян глазами иностранцев.
5. Второй Российско-китайский фестиваль культуры и искусства -2017
Это и многое другое вы узнаете из сегодняшней программы " Здравствуй, Россия"!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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