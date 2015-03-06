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Программа ТРК провинции Хэйлунцзян "Здравствуй, Россия!" № 421 от 17.09.2017

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Здравствуй, Россия!». Наша передача транслируется не только средствами телерадиовещания, но и в Интернете. Для начала давайте кратко ознакомимся с содержанием сегодняшнего выпуска.

1. Прекрасная окружающая среда и прекрасные природные пейзажи провинции Хэйлунцзян.

2. Неделя ТВ китайской провинции Хэйлунцзян 2017 прошла в Австрии.

3. 3-я ярмарка общественного питания провинции Хэйлунцзян состоялась в Харбине

4. Провинция Хэйлунцзян глазами иностранцев.

5. Второй Российско-китайский фестиваль культуры и искусства -2017

Это и многое другое вы узнаете из сегодняшней программы " Здравствуй, Россия"!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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