Программа ТРК провинции Хэйлунцзян "Здравствуй, Россия!" № 421 от 17.09.2017

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Здравствуй, Россия!». Наша передача транслируется не только средствами телерадиовещания, но и в Интернете. Для начала давайте кратко ознакомимся с содержанием сегодняшнего выпуска.

1. Прекрасная окружающая среда и прекрасные природные пейзажи провинции Хэйлунцзян.

2. Неделя ТВ китайской провинции Хэйлунцзян 2017 прошла в Австрии.

3. 3-я ярмарка общественного питания провинции Хэйлунцзян состоялась в Харбине

4. Провинция Хэйлунцзян глазами иностранцев.

5. Второй Российско-китайский фестиваль культуры и искусства -2017

Это и многое другое вы узнаете из сегодняшней программы " Здравствуй, Россия"!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]