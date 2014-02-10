Небезопасной морепродукцией торговали на одном из рынков Находки

Во время проведения проверки одного из продуктовых рынков г. Находка, государственные инспекторы обнаружили партию морепродуктов высокого ценового сегмента сомнительного качества и безопасности, предназначенных к продаже жителям и гостям города.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, целый ассортимент дальневосточных морепродуктов - это креветка разного вида, мясо краба и филе морского гребешка - находились на торговых прилавках и морозильных ларях без необходимой маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов. Общая масса сомнительной продукции составила более 12 кг.

Так как маркировка изготовителя, на которой обязательно указывается дата выработки, отсутствовала, то определить окончание срока годности всей этой продукции не представлялось возможным. Не исключено, что данная продукция уже была просрочена и представляла угрозу здоровью её покупателей,

В настоящее время вся небезопасная для здоровья морепродукция была изъята и помещена на изолированное хранение. Должностными лицами Управления в отношении ИП составлен протокол о привлечении к административной ответственности. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем инспекторов Россельхознадзора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]