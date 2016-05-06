"Слово прокурору": освобождении лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Виктория Фоменко. В эфире программа «Слово прокурору». И сегодня мы поговорим об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. Подробнее об этом нам расскажет начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края Лубенец Сергей Витальевич. Здравствуйте.



Вопрос: итак, что же следует понимать под освобождением от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим?

Ответ: деятельное раскаяние и примирение с потерпевшим – это два из пяти предусмотренных главой 11 УК РФ основания для освобождения от уголовной ответственности. Оба этих основания во многом схожи между собой, однако имеют и некоторые различия. Рассмотрим каждое из них в отдельности.

Итак, первое основание для освобождения от уголовной ответственности – деятельное раскаяние. Оно предусмотрено статьей 75 УК РФ и может применяться при выполнении следующих 5 условий:

1. Обвиняемый впервые совершил преступление. То есть лица, имеющие судимость не смогут избежать уголовной ответственности.

2. Совершенное преступление должно быть небольшой или средней тяжести. К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, наказание за которые не превышает 3 лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести являются умышленные деяния, наказание за которые не превышает 5 лет лишения свободы и неосторожные деяния за совершение которых грозит свыше 3 лет лишения свободы. Таким образом, на лиц совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления это не распространяется.

3. Такое лицо должно явиться с повинной. Это означает, что человек, совершивший преступление, по собственной воле обращается в полицию с заявлением о совершенном им преступлении, о котором правоохранительным органам не было известно;

4. Обвиняемый должен способствовать раскрытию преступления, например выдать орудия совершения преступления, указать следователю место совершения преступления или место сокрытия похищенного имущества, дать показания против других участников преступления и др.;

5. Необходимо добровольно возместить причиненный ущерб или иным образом загладить вред, т.е. возместить деньгами утраченное имущество или убытки, понесенные потерпевшим в результате преступления, восстановить поврежденное имущество, загладить моральный вред перед потерпевшим, например путем передачи денег, принесения извинений, опровержения ранее размещенных ложных сведений и т.д.

Такие условия необходимо выполнить для того, чтобы стало очевидно, что лицо действительно раскаялось в содеянном, перестало быть общественно опасным и его можно освободить от уголовной ответственности.

Вопрос: а может ли подсудимый быть освобожден от уголовной ответственности, если он действительно чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, но по каким-либо причинам не смог выполнить все необходимые для освобождения от уголовной ответственности условия?

Ответ: На практике возникают подобные ситуации. В таком случае Верховный Суд разъяснил, что если лицо не может выполнить какое-то условие по независящим от него причинам, это не препятствует для его освобождения от уголовной ответственности. Например, как я уже говорил, явка с повинной является обязательным условием деятельного раскаяния. Но задержание на месте преступления объективно исключает возможность явиться в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении, однако последующее способствование лицом раскрытию и расследованию преступления, возмещение им ущерба, заглаживание вреда могут свидетельствовать о его деятельном раскаянии.

Вопрос: а были ли случаи, когда суд ошибочно приходил к выводу, что лицо раскаялось в преступлении, а на самом дело это не так?

Ответ: такие случаи имелись. Например, в прошлом году в производстве Советского районного суда г. Владивостока находилось уголовное дело в отношении местного жителя, который в период с 2012 по 2015 г.г. распространял в сети Интернет вредоносную компьютерную программу, предназначенную для несанкционированного копирования информации, принадлежащей пользователям сети, для ее последующей продажи (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

В результате пользователи сети, введенные в заблуждение относительно полезных свойств программы, загружали ее в свои компьютерные системы, после чего происходило копирование принадлежащей им информации, которую указанный фигурант в последующем продавал через объявления на Интернет-сайте – так называемом «черном рынке».

В ходе судебного разбирательства от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Суд удовлетворил названное ходатайство, уголовное дело прекратил, несмотря на возражения государственного обвинителя. Не согласившись с таким решением, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке в Приморский краевой суд.

В обоснование доводов об отсутствии в действиях указанного лица признаков деятельного раскаяния, в судебное заседание второй инстанции прокурором уголовно-судебного управления представлены дополнительные доказательства, согласно которым вредоносная программа продолжала действовать в сети Интернет, похищая личную информацию пользователей сети. Данную программу мог удалить только обвиняемый, поскольку никто другой доступ у ней не имел.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами представления и решение суда первой инстанции отменила, отправив дело на новое судебное рассмотрение. Так, указанному лицу не удалось избежать ответственности за свои действия.

Вопрос: с деятельным раскаянием понятно, расскажите про другое основание для освобождения от уголовной ответственности – примирение с потерпевшим.

Ответ: Что касается примирения с потерпевшим, то это основание предусмотрено статьей 76 УК РФ, которая в отличие от деятельного раскаяния содержит 4 условия, необходимых для освобождения от уголовной ответственности.

Первые два условия такие же как и при деятельном раскаянии, то есть лицо должно впервые совершить преступление – другим словами быть не судимым, и такое преступление должно быть небольшой или средней тяжести.

Третьим условием является примирение с потерпевшим. Это значит, что потерпевший простил обвиняемого и не хочет, чтобы обвиняемого подвергали уголовному наказанию.

Но помимо примирения с потерпевшим лицо должно загладить перед потерпевшим причиненный преступлением вред – это четвертое условие. Как я уже говорил нужно возместить имущественный и моральный вред.

Таким образом, в отличие от деятельного раскаяния при примирении с потерпевшим не требуется явка с повинной в правоохранительные органы, а также не обязательно способствовать раскрытию преступления.

Вопрос: Скажите, если обвиняемый не возместил или возместил не в полном объеме ущерб потерпевшему, возможно ли прекратить дело за примирением сторон, если потерпевший согласен на это?

Ответ: нет. Как я уже говорил, возмещение ущерба, причиненного преступлением является обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности. Здесь также следует привести пример из судебной практики.

В 2016 году в Пограничном районе мировым судьей в связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения «Пограничный Дом офицеров», который за полгода (01.07.2015 по 31.01.2016) не выплатил работникам заработную плату на общую сумму почти 600 тыс. рублей. Суд принял такое решение несмотря на то, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, кроме того, вред, причиненный в результате совершения преступления, заглажен не им, а на основании решения думы Пограничного района из бюджета Пограничного района. По апелляционному представлению прокуратуры незаконное судебное решение отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение для осуждения недобросовестного работодателя.

Вопрос: следует ли что-то еще учитывать суду при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим?

Ответ: Верховный суд разъясняет, что согласия потерпевшего на прекращение дела и возмещения ему вреда не достаточно, чтобы прекратить дело за примирением с потерпевшим. Следует также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, общественную опасность преступления, личность обвиняемого, его поведение до и после преступления.

Бывают случаи, когда суды не учитывают данные обстоятельства. Здесь также могу привести интересный пример.

В 2016 году Советский районный суд г. Владивостока рассматривал уголовное дело в отношении местного жителя, который нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Так, в апреле 2016 года в ночное время фигурант дела, выпив значительное количество спиртного, сел за руль своего автомобиля и решил покататься по г. Владивостоку. Проезжая один из поворотов на высокой скорости, водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил столкновение со столбом городского электроосвещения. В результате многочисленных травм несовместимых с жизнью пассажир погиб на месте.

В ходе судебного разбирательства от подсудимого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей – матерью погибшего.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств дела государственный обвинитель возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения он подвергал опасности и жизнь других людей, включая пешеходов, которые по счастливой случайности не находились на том тротуаре, где фигурант совершил столкновение со столбом.

Несмотря на возражения государственного обвинителя, суд уголовное дело прекратил, чем освободил виновное лицо от уголовной ответственности. Отстаивая свою обоснованную позицию, прокурором на решение суда принесено апелляционное представление.

Апелляционная инстанция краевого суда согласилась с доводами представления и решение суда первой инстанции отменила, отправив дело на новое судебное рассмотрение.

Вопрос: если лицо подпадает под перечисленные Вами условия, каким образом оно освобождается от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим?

Ответ: Такое решение вправе принять следователь, дознаватель – на стадии расследования уголовного дела, а также суд – если предварительное расследование по делу окончено. В таком случае уголовное дело подлежит прекращению. Обвиняемому необходимо обратиться с ходатайством о прекращении уголовного дела к следователю, дознавателю или судье. Если речь идет о примирении с потерпевшим такое ходатайство может быть заявлено им. По результатам рассмотрения такого ходатайства выносится решение либо об его удовлетворении и прекращении дела, либо об отказе в прекращении уголовного дела с приведением соответствующим мотивов такого решения.

В заключение отмечу, что освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим не влечет за собой реабилитацию лиц, совершивших преступления. Законности вынесения таких решений прокуратурой Приморского края уделяется особое внимание, поскольку незаконное освобождение обвиняемых от уголовной ответственности не способствует восстановлению социальной справедливости, исправлению виновных и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Я напомню, это была программа «Слово прокурору». Мы говорили об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. Разобраться с этим нам помог начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края - Лубенец Сергей Витальевич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]