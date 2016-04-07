"Слово прокурору": соблюдение конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Фоменко. Сегодня темой нашего разговора станет вопрос о соблюдении конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Направление довольно таки обширное и интересное поскольку в повседневной жизни у граждан возникает масса вопросов начиная с того куда можно обратиться с заявлением, порядок и сроки его рассмотрения, принимаемые решения, процесс обжалования и т. д. Разобраться с этим нам поможет прокурор Фрунзенского района города Владивостока Толмачёв Евгений Валерьевич. Здравствуйте.

Евгений Валерьевич, изначально хотелось бы узнать: так что все-таки включает в себя понятие «досудебная стадия уголовного судопроизводства»?

Указанное понятие, прежде всего закреплено в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, согласно которому, досудебное производство – это уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении правоохранительным органом и до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

Данный процесс является последовательным и включает в себя несколько этапов, которые соответственно регламентированы отдельными нормами уголовно-процессуального законодательства.

А в чем заключается прокурорский надзор в указанной сфере правоотношений и чьи интересы он ориентирован защищать?

Прокурорский надзор в указанной сфере в первую очередь ориентирован на соблюдение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан, своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законности, безотлагательное принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, привлечение к ответственности виновных.

Для прокурора одинаково важно, чтобы в равной степени были обеспечены права и свободы потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.

Кроме того, другим приоритетным аспектом, является защита интересов государства и гражданского общества.

Как Вы уже сказали, уголовное судопроизводство начинается с момента получения сообщения о преступлении правоохранительным органом, что может являться сообщением о преступлении?

Да, действительно основанием начала уголовного судопроизводства является момент получения и регистрации правоохранительным органом сообщения о преступлении.

Как правило, большую часть поступающих сообщений о преступлениях составляют заявления граждан, организаций в письменном оформлении либо устном сообщении по телефону «02».

Другим основанием также может служить явка с повинной лица совершившего преступление, рапорт должностного лица, установившего признаки совершения преступления, телефонограмма (сообщение) из медицинской организации и пр.

Евгений Валерьевич, а какой существует порядок приема и регистрации сообщения о преступлении?

Сообщение о преступлении должно быть принято вне зависимости от места и времени его совершения, а также полноты сообщаемых сведений. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, сотрудник дежурной части (назовем их одним словом должностное лицо), не вправе отказать в приеме сообщения о преступлении, даже если речь идет о преступлении, не относящемся к их подследственности, территориальности. Все поступающие сообщения подлежат строгой регистрации в книгах учета, с присвоением сообщению индивидуального регистрационного номера.Если гражданин (представитель организации) лично обращаются с заявлением в дежурную часть правоохранительного органа, то сотрудник дежурной части по его требованию обязан выдать талон уведомление, подтверждающий прием заявления содержащий данные о дате его регистрации и номере.

В каком порядке проводится проверка по поступившему сообщению, сроки ее проведения, принимаемые по ее результатам решения?

По поступившему сообщению о преступлении в обязательном порядке должна быть организованная процессуальная проверка, сроки которой предусмотрены действующим уголовно-процессуальным законодательством.

По общему правилу срок проводимой проверки составляет 3-е суток, далее он может быть продлен до 10-ти суток и в исключительных случаях до 30-ти суток.

После завершения проверки дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа принимают по собранным материалам одно из следующих процессуальных решений:

- о возбуждении уголовного дела;

- об отказе в возбуждении уголовного дела;

- о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения в суд.

А каков порядок информирования участников уголовного судопроизводства о принятом решении по поступившему сообщению?

Вне зависимости от принятого процессуального решения должностное лицо обязано проинформировать о нем заинтересованных лиц при этом разъяснив им порядок его обжалования.

Заинтересованными лицами, как правило, у нас выступают лица, по инициативе которых проводится процессуальная проверка, а также те, в отношении которых принимаются процессуальные решения.

В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела заявитель, а также лицо, в отношении которого оно возбуждено, уведомляются об этом незамедлительно.

При принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела его копия направляется заявителю в течении суток.

Евгений Валерьевич, как Вы сказали заинтересованным лицам разъясняется порядок обжалования принятого процессуального решения, в этой части хотелось бы по подробней услышать от Вас про этот порядок?

Порядок обжалования решений, принимаемых должностными лицами, по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях также предусмотрен уголовно-процессуальным законодательством.

Тут законодатель выделяет два способа обжалования:

- первый способ является досудебным и предусмотрен ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса, когда соответствующая жалоба подается прокурору либо руководителю следственного органа;

- вторым способом является обжалование решений должностных лиц в судебном порядке, который закреплен в ст. 125 указанного закона.

В первом случае по результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

Во втором случае по результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

Какая роль прокуратуры на данной стадии уголовного судопроизводства?

Роль прокуратуры в указанном процессе является ключевой, поскольку все озвученные мною ранее процессуальные решения должностных лиц (о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности) в обязательном порядке проверяются прокурором. При этом в указанном случае не играет какой-либо роли наличие, либо отсутствие жалоб заинтересованных сторон.

А на практике, в основном какие нарушения выявляются органами прокуратуры, принимаемые меры по их устранению?

На практике, как правило, нами выявляются такие нарушения как не своевременное информирование участников уголовного судопроизводства о принимаемых решениях, в некоторых случаях допускается нарушение сроков проведения процессуальной проверки, вынесение необоснованных решений.

В каждом случае выявления нарушений принимается исчерпывающие меры реагирования, направленные на их устранение и восстановление нарушенных прав граждан (незаконные процессуальные решения отменяются, руководителям правоохранительных органов вносятся требования, представления об их устранении).

Евгений Валерьевич, а в каком случае и кем принимается решение о возбуждении уголовного дела, какой существует порядок принятии данного решения?

Возбуждение уголовного дела, как я уже говорил, является одним из решений, принимаемым по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.При наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела данное решение принимается соответствующим должностным лицом, которым может быть как следователь, так и дознаватель в зависимости от того, к чьей подследственности относится преступление.Соответственно, при принятии решения о возбуждении уголовного дела выносится постановление, которое в обязательном порядке должно содержать: дату, время и место его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения уголовного дела; пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой возбуждено уголовное дело.

Если на стадии принятия решения о возбуждения уголовного дела установлено лицо, причастное к совершению преступления, то данное решение принимается в отношении конкретного лица, которое фактически приобретает статус подозреваемого.

Если в ходе проверки не получены данные о лице, совершившем преступление, то решение о возбуждении принимается в отношении неустановленного лица то есть по факту совершения преступления.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется надзирающему прокурору, соответствующее уведомление о принятом решении направляется заявителю и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело (если это лицо установлено), а также иным заинтересованным лицам.

При этом всем участникам разъясняется порядок обжалования принятого решения, о котором я уже говорил раньше.

А может ли прокурор отменить данное решение?

Постановление о возбуждении уголовного дела после его вынесения в обязательном порядке незамедлительно направляется прокурору, который проверяет его законность вне зависимости от наличия, либо отсутствия, жалоб участников уголовного судопроизводства.

В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов отменить его, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело.

О принятом решении руководитель следственного органа, следователь и дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Евгений Валерьевич, скажите пожалуйста, когда решение о возбуждении уголовного дела признано законным, соответственно начинается его расследование, существуют ли какие-то сроки, в которые оно должно быть завершено?

Решение о возбуждении уголовного дела как мной было уже отмечено может быть принято как следователем, так и дознавателем в зависимости от подследственности совершенного преступления.

Соответственно существует две формы предварительного расследования - это следствие и дознание, каждая из которых имеет свои сроки.

В случае расследования уголовного дела в форме дознания то этот срок составляет 30 суток. При необходимости он может продлеваться прокурором еще до 30 суток, но в целом не более чем до 6 месяцев.

Предварительное же следствие по уголовному делу в отличие от дознания должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

Дальнейший порядок продления сроков следствия, законом конечно предусмотрен, но при наличии ряда исключительных обстоятельств.

Так все-таки если вести речь о разумности сроков расследования, в законе об этом сказано и из чего следует исходить?

Да, законодателем предусмотрена специальная норма в уголовно-процессуальном кодексе предусматривающая разумные сроки уголовного судопроизводства это ст. 6.1 УПК РФ.

При этом данное понятие применимо при наличии ряда обстоятельств, таких как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего, лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, иных участников досудебного производства по уголовному делу, установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и др.

Если участники уголовного судопроизводства полагают, что со стороны должностных лиц, в том числе в производстве которых находится уголовное дело, имеет место нарушение разумных сроков расследования, допускается волокита, то они вправе обратится с соответствующей жалобой в порядке, о котором я говорил ранее.

Также хочу добавить, что положение указанной статьи 6.1 распространяется не только на время совершения следственных действий, т.е. на период расследования уголовного дела, но и на стадию проведения процессуальной проверки по поступившему сообщению о преступлении, то есть и до момента принятия решения о возбуждении уголовного дела.

А какие решения могут быть приняты по результатам предварительного расследования по уголовному делу?

Предварительное расследование по каждому уголовному делу должно быть закончено в установленный законом разумный срок.

По результатам предварительного расследования, уполномоченным должностным лицом (руководитель следственного органа, следователь, начальник органа дознания, дознаватель) может быть принято решение о приостановлении расследования, прекращении уголовного дела, либо о направлении уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору для последующего направления уголовного дела в суд.

Вне зависимости от принятия какого-либо из указанных решений уполномоченное должностное лицо должно в обязательном порядке уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им порядок обжалования принятого процессуального решения.

Как мы уже говорили в начале нашего выступления данная тема является довольно таки объемной по обсуждению и говорить по ней можно не ограниченное время, но все же в заключение хотелось бы услышать какие-то итоговые рекомендации от Вас как прокурора, который непосредственно участвует в осуществлении надзора в указанной сфере.

Естественно данному вопросу законодателем на постоянной основе уделяется особое внимание, права и обязанности каждого участника уголовного судопроизводства закреплены в уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации.

При проведении следственных и процессуальных действий должностное лицо, их инициировавшее должно в обязательном порядке каждом участвующему в них лицу разъяснить его права и обязанности, что соответственно отражается в протоколе.

Если кто-либо из участников уголовного процесса полагает о том, что его права нарушаются все-таки рекомендую обратиться с соответствующей жалобой к руководителю следственного органа, прокурору либо в суд для получения квалифицированной информации и соответствующего реагирования (при наличии оснований).

Я напоминаю, что это была программа «Слово Прокурора». Сегодня мы говорили о соблюдении конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Разобраться в этом нам помог прокурор Фрунзенского района города Владивостока Толмачёв Евгений Валерьевич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]