Банк России: актуальное в ОСАГО

По данным аналитического агентства «Автостат», Приморье является самым автомобилизированным регионом России – железного коня здесь имеет практически каждый второй житель региона. И, конечно, актуальным является вопрос его страхования. За последний год в закон об ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) несколько раз вносились изменения. Сегодня у нас в студии начальник отдела по работе с обращениями потребителей страховых услуг, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов Управления Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО Алексей Дробков, и мы с ним будем говорить об ОСАГО.

- Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, что такое ОСАГО? И для чего необходима данная страховка?

- ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это страхование ответственности водителя за нанесение ущерба жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения при использовании транспортного средства (ТС).

Проще говоря, если вы по неосторожности попали в ДТП, вас признали виновным, и вы повредили чужую машину и/или нанесли вред жизни или здоровью участников ДТП, то по полису ОСАГО страховая компания возместит ущерб пострадавшим.

Максимальный размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу составляет 400 тысяч рублей, жизни и здоровью – 500 тысяч рублей.

- Какие документы необходимы для заключения договора ОСАГО?

-Порядок заключения договора ОСАГО строго регламентирован страховым законодательством. Для того, чтобы заключить договор ОСАГО, человек должен обратиться в страховую организацию, имеющую лицензию на данный вид страхования (наличие лицензии у страховщика рекомендуем обязательно проверить на официальном сайте Банка России), либо к официальному представителю страховой организации.

Для заключения договора необходимо заполнить заявление о заключении договора ОСАГО и предоставить полный комплект документов: паспорт страхователя, документ о регистрации транспортного средства (паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт или технический талон, либо аналогичные документы), водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению транспортным средством (если их количество будет ограничено), диагностическую карту, подтверждающую прохождение осмотра транспортного средства.

Форма заявления о заключении договора ОСАГО установлена Банком России (приложение 2 Положения Банка России от 19.09.2014 № 431-П), и её страхователю обязан предоставить страховщик при заключении договора ОСАГО.

- С 1 января 2017 года, страховые организации обязаны предоставлять возможность заключения договора ОСАГО в электронной форме. Что необходимо сделать автовладельцу, чтобы приобрести электронный полис ОСАГО?

В первую очередь, надо зайти на официальный сайт страховой организации. Для заключения договора ОСАГО в электронной форме необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика и заполнить электронную форму заявления. Кроме того, в ряде случаев страхователю придётся загрузить сканкопии документов, о которых я рассказывала ранее.

После того, как будут проверены документы и рассчитана стоимость договора ОСАГО, потребуется оплатить страховую премию. По факту оплаты на электронную почту страхователя поступит бланк страхового полиса в электронной форме.

При необходимости, за бумажным экземпляром страхового полиса автовладелец вправе обратиться в страховую компанию.

Во избежание приобретения фальшивого электронного полиса ОСАГО на «сайте-клоне» крупной страховой компании внимательно проверяйте соответствие адреса сайта адресу официального сайта страховой компании, в т.ч. при переходе на другие страницы сайта. Если у вас возникли сомнения, то прежде чем оплатить страховую премию, позвоните на горячую линию страховой организации и уточните все интересующие вас вопросы.

- Что учитывается при расчёте страховой премии по договору ОСАГО?

-Из технических характеристик автомобиля на стоимость договора ОСАГО влияет только его мощность. Год выпуска на стоимости договора никаким образом не сказывается. Кроме того, в расчёте страховой премии участвуют коэффициенты, характеризующие:

- стаж и возраст лиц, допущенных к управлению;

- место регистрации собственника транспортного средства (по паспорту);

- период использования;

-отсутствие или наличие аварий у лиц, допущенных к управлению (коэффициент бонус-малус, который позволяет автовладельцу получить скидку за безаварийную езду или, наоборот, увеличивает стоимость полиса, если в предыдущие годы автовладелец попадал в аварии и получал страховые выплаты).

Хочу обратить внимание на то, что за каждый год безаварийной езды лицам, допущенным к управлению транспортным средством, начисляется скидка в размере 5%. Скидка является накопительной и может достигать 50% стоимости договора ОСАГО. В начале водительского стажа, когда вас впервые вписывают в страховку, вам присваивают 3-й класс страхования, при этом коэффициент, на который умножается ваша страховая премия, равен 1, то есть стоимость полиса не уменьшается и не увеличивается. В дальнейшем каждый год безаварийной езды приносит вам увеличение скидки. Достигнуть максимально возможной скидки в размере 50% можно через 10 лет безаварийной езды.

Проверить текущий класс страхования можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), указав данные о ФИО, дате рождения, серии и номере водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством.

- Если при проверке класса страхования водитель не согласен с применяемым страховщиком коэффициентом бонус-малус, что делать?

-В настоящее время Российский союз автостраховщиков упростил систему корректировки класса страхования лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Если вы не согласны с применяемой скидкой, то можете обратиться напрямую в страховую компанию, с которой заключен действующий договор ОСАГО, с заявлением о проверке примененных классов страхования по системе “КБМ+” (тот самый коэффициент бонус-малус). Заявление можно направить по электронной почте или предоставить в письменном виде страховщику. Кроме того, вы можете направить жалобу в Банк России.

- В настоящее время существует проблема приобретения поддельных полисов ОСАГО. Каким образом решается данный вопрос и можно ли проверить приобретенный бланк страхового полиса?

- Для того, чтобы пресечь распространение поддельных бланков, Банк России в 2016 году утвердил новую форму страхового полиса. Поменялся цвет бланка (в настоящее время распространяются бланки розово-желтых оттенков), появились металлизированная нить и водяные знаки.

Кроме того, до уплаты страховой премии проверьте приобретаемый полис ОСАГО на принадлежность страховой компании, с которой вы заключаете договор ОСАГО. Для этого на сайте РСА надо ввести номер бланка полиса, и, если он действующий, вы получите ответ, содержащий информацию о том, какой компании принадлежит данный полис и статус её лицензии. Если же полис не значится в реестре РСА, не приобретайте данный полис ОСАГО, поскольку он является недействительным документом, который не защитит вас от финансовых потерь при ДТП. Если вы уже приобрели полис ОСАГО, который не значится в реестре РСА, незамедлительно обратитесь с заявлением в полицию и приобретите новый страховой полис.

- Если вдруг полис все-таки оказался поддельным, чем это обернется для автовладельца?

- Прежде всего, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, является административным правонарушением. Полис ОСАГО относится именно к этим документам.

Если в случае ДТП поддельный бланк оказывается у потерпевшего лица, он в любом случае обращается за выплатой страхового возмещения в страховую компанию виновника ДТП. А вот в случае, если в результате ДТП владельцем поддельного полиса оказывается виновник аварии, тогда убытки, понесенные потерпевшим, выплачиваются не за счёт страховой компании, а за личный счёт виновника дорожно-транспортного происшествия (в судебном порядке).

- Что ещё необходимо знать автовладельцу о договоре ОСАГО?

В период действия договора ОСАГО страхователь обязан незамедлительно сообщать страховщику:

– о смене водительского удостоверения;

– об изменении фамилии;

– о присвоении государственного номера транспортному средству.

– о расширении списка лиц, допущенных к управлению ТС (по договорам с ограничением).

Замена страхователя, транспортного средства и изменения срока страхования в рамках договора ОСАГО не допускается.

В случае продажи автомобиля страхователю необходимо предоставить в страховую компанию заявление о расторжении договора ОСАГО и возврате части неиспользованной страховой премии, приложив договор купли-продажи ТС, банковские реквизиты. При заключении договора ОСАГО в электронной форме, указанные документы предоставляются посредством личного кабинета на официальном сайте страховщика.

- Куда обращаться автовладельцу, если он считает, что страховщик нарушил его права?

Защиту прав потребителей финансовых услуг, в том числе страховых, обеспечивает Банк России.

Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши права, направьте жалобу в Банк России или РСА.

Вы можете направить письменное обращение в Службу Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг несколькими способами:

– по почте: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 71;

– по электронной почте: fps@cbr.ru;

– заполнив электронную форму в интернет-приёмной сайта Банка России: www.cbr.ru.

Задать вопрос можно по телефону контактного центра Банка России: 8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков по России).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]