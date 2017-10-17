Актуальное: страхование вкладов

Каждый человек, который имеет вклады или счета в банке, наверняка хоть раз задумывался о том, что будет с его деньгами, если банк разорится. Иногда мы слышим в СМИ о том, что у того или другого банка отозвана лицензия. Возникает вопрос: а если это случится с моим банком? Я смогу вернуть свои деньги?

Об этом мы поговорим сегодня с экспертом Дальневосточного ГУ Банка России Ириной Баяновой.

- Ирина Петровна, в нашей стране с 2003 года действует система страхования вкладов. Что это такое за система система страхования вкладов и для чего она нужна?

- Система страхования вкладов (ССВ) – специальная государственная программа, основная задача которой – защита сбережений населения, размещаемых в российских банках.

Эта программа реализуется в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов, который вступил в силу в конце декабря 2003 года. У этого закона есть три взаимосвязанные цели, то есть то, для чего нужна ССВ: защита прав и интересов вкладчиков банков, укрепление доверия к банковской системе, стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему.

Участниками ССВ являются вкладчики, банки (не все, а только внесённые в специальный реестр – об этом чуть позже), Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Банк России.

- Можно подробнее об АСВ? Что это за организация?

- Это государственная корпорация, созданная в 2004 году Российской Федерацией. АСВ координирует работу всей системы: ведёт реестр банков – участников, обеспечивает поступление взносов в фонд страхования вкладов, именно АСВ выплачивает (как правило, через банки-агенты) страховое возмещение вкладчикам банков при наступлении страхового случая.

- АСВ выплачивает возмещение вкладчикам за свой счёт?

- За счёт средств фонда обязательного страхования вкладов. Фонд является собственностью АСВ (конечно, АСВ владеет и распоряжается имуществом фонда не в своих интересах, а в интересах общества) и предназначен для финансирования выплат возмещения по вкладам, а также расходов, связанных с функционированием системы (например, выплата вознаграждения банкам-агентам, через которые АСВ осуществляет выплаты вкладчикам). На другие цели средства фонда направляться не могут.

Формируется фонд за счёт имущественного взноса Российской Федерации, страховых взносов банков и других источников. Фонд имеет накопительный характер: банки-участники ССВ ежеквартально делают отчисления в фонд.

- А если страховой случай наступит сразу в нескольких крупных банках и средств фонда будет недостаточно?

Если возникает (или прогнозируется) дефицит фонда (то есть нехватка денег фонда для выплаты возмещения по вкладам в установленные сроки), АСВ может быть рассмотрен один из следующих вариантов восстановления фонда:

- кредит Банка России на срок до 5 лет;

- выделение средств федерального бюджета (АСВ может обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении средств в виде бюджетного кредита или дополнительных средств из федерального бюджета);

Кроме того, для восстановления фонда АСВ может установить повышенные ставки страховых взносов для банков.

- Участие в Система страхования вкладов обязательно для банков?

Да, если банк работает или планирует работать со средствами населения. Но обязательность участия не означает, что любой банк с момента его создания автоматически становится участником ССВ. Для того, чтобы стать участником системы страхования, банк должен получить разрешение Банка России на работу со средствами граждан, а для этого он должен соответствовать критериям, установленным Банком России (и в последующем Банк России постоянно контролирует соответствие банка требованиям, предъявляемым к участнику ССВ).

После того, как Банк России уведомит АСВ о выдаче банку разрешения на работу со средствами граждан, АСВ ставит банк на учёт в ССВ – вносит его в реестр банков – участников системы страхования вкладов. Этот реестр находится в свободном доступе в сети Интернет – на официальном сайте АСВ.

Кроме этого, список банков, в том числе имеющих разрешение на работу со средствами населения, опубликован на официальном сайте Банка России.

- Что такое вклад? Все деньги граждан, находящиеся в банках-участниках ССВ, застрахованы ССВ?

Под вкладом подразумеваются деньги в рублях или в иностранной валюте, размещаемые населением, включая индивидуальных предпринимателей, в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада.Очень важный вопрос. Застрахованными являются почти все средства. Если в банке у вас есть вклад (срочный или до востребования, в рублях или иностранной валюте), открыт текущий счёт, к которому, выпущена банковская карта (или без карты), на который зачисляется зарплата, пенсия, стипендия, если вы индивидуальный предприниматель и имеете счёт в банке – во всех этих случаях ваши средства застрахованы. Кроме того, застрахован и ваш доход по вкладу – проценты. Все эти средства застрахованы в пределах страховой суммы, о которой я скажу чуть позже.

Но! Есть исключения. Например, не являются застрахованными:

- деньги вкладчиков в зарубежных филиалах российских банков, т.е. за пределами России;

- банковские счета нотариусов, адвокатов, открытые для осуществления профессиональной деятельности;

- банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом на предъявителя;

- деньги на обезличенных металлических счетах.

Ну и, конечно, не застрахованы средства сверх страховой суммы (эта сумма уже несколько раз пересматривалась на законодательном уровне в сторону повышения).

Если вы кладёте деньги в банк, всегда лучше уточнить, является ли данный вид и сумма вклада застрахованными.

- Участие в ССВ обязательно для банков?

- Да. Но обязательность участия не означает, что любой банк с момента его создания автоматически становится участником ССВ. Для того, чтобы стать участником системы страхования, банк должен получить разрешение Банка России на работу со средствами граждан, а для этого он должен соответствовать критериям, установленным Банком России. Кроме того, соответствие таким критериям постоянно контролируется Банком России. После того, как Банк России уведомит АСВ о выдаче банку разрешения на работу со средствами граждан, АСВ ставит банк на учёт в ССВ – вносит его в реестр банков – участников системы страхования вкладов. Этот реестр находится в свободном доступе в сети Интернет – на официальном сайте АСВ.Можно подробнее об АСВ? Что это за организация?Это государственная корпорация, созданная в 2004 году Российской Федерацией в целях обеспечение функционирования ССВ. АСВ ведёт реестр банков – участников (не все банки могут быть частниками ССВ), обеспечивает поступление взносов в фонд страхования вкладов, именно АСВ выплачивает страховое возмещение вкладчикам банков при наступлении страхового случая, независимо от того, насколько плохи дела у банка, в котором находятся деньги вкладчиков.

- Сколько денег можно хранить в банке? Каков размер страховой суммы на сегодняшний день?

- Вы можете хранить все ваши сбережения в одном банке, но надо понимать, что застрахованными будут только 1,4 млн руб. Напомню, именно столько составляет на сегодняшний день размер страховой суммы, или страхового возмещения.

Давайте рассмотрим чуть более подробно.

Если у вкладчика есть несколько вкладов в одном банке, страховое возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Таким образом, одному вкладчику в одном банке можно получить не более 1,4 млн рублей.

Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно – не более 1,4 млн рублей в каждом банке.

Страховое возмещение выплачивается только в рублях. Если вклад был открыт в иностранной валюте, то страховое возмещение будет пересчитано в рубли по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Есть ещё счёта эскроу, которые открываются в банках на время регистрации сделок с недвижимостью. По сути это обеспечительный платёж. Эти средства населения тоже являются застрахованными. Возмещение по таким счетам выплачивается отдельно от вкладов, а сумма возмещения – до 10 млн. руб.



- А если вклад больше 1,4 млн рублей?

В этом случае вкладчик получит 1,4 млн руб. возмещения сразу и сохранит право требования к банку на оставшуюся сумму, но получить её (возможно) он сможет значительно позже, уже в ходе конкурсного производства.

Если у человека большая сумма, которую он хотел бы положить на банковский вклад, то ему предпочтительно разложить средства по вкладам в разных банках (в каждый не более 1,4 млн руб. с учетом будущих процентов.) вне зависимости от срока вклада.

- Итак, что является страховым случаем? Когда вкладчик получает право на выплату страхового возмещения?

Страховых случаев всего два: отзыв (аннулирование) лицензии Банка России на осуществление банковских операций или введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. В случае введения моратория банк приостанавливает все платежи, перестаёт начислять проценты по вкладам, и вкладчик может обратиться за выплатой страхового возмещения.

- Что нужно сделать вкладчику при наступлении страхового случая, чтобы получить свои деньги?

- Действия вкладчика максимально просты. Если вы узнали о том, что у вашего банка отозвана лицензия или введен мораторий, то

Во-первых, поднимите договор вклада, и выписки из банка о состоянии вашего счёта (счетов). Обращаю внимание, что вкладчику стоит периодически в течение срока действия вклада брать выписки со счета в банке, чтобы контролировать состояние своего счета и более точно представлять, на какую сумму возмещения рассчитывать.

Во-вторых, если вы из СМИ (или от знакомых) услышали об отзыве лицензии у банка, вы должны знать, что с момента наступления страхового случая процесс страхового возмещения уже запущен: временной администрацией по управлению банком составляется реестр обязательств банка перед вкладчиками, который в течение 7 дней передаётся АСВ. АСВ в свою очередь подбирает банки-агенты, через которые будут производиться выплаты вкладчикам.

Далее, в течение 7 дней после получения реестра АСВ уведомляет вкладчиков о том, где, когда и как будут производиться выплаты, публично (через СМИ, путём размещения в банке), а также – в течение месяца - направив сообщение (почтой, как правило) вкладчикам банка, включённым в реестр обязательств банка.

Итог: Выплаты начинаются не ранее чем через 14 дней с момента наступления страхового случая.

То есть, человеку нужно дождаться, пока на сайте АСВ или в местной прессе не будет опубликована информация о банке-агенте. Потом надо пойти в банк-агент с документом (паспортом), подписать заявление (которое, как правило, банк сам и распечатает) на выплату страхового возмещения.

Банк имеет право в течение трёх рабочих дней рассматривать ваши документы, но, как правило, выплаты производятся сразу. При выплате банк представит вам справку.

Если вы не согласны с суммой выплаты, обратитесь в АСВ через банк-агент (он обязан принять ваши документы) – можно посмотреть на сайте, какие документы вам нужно будет представить. Главное – свои требования необходимо подтвердить документально.

Хочу также обратить внимание слушателей вот на какой момент: выплата страхового возмещения производится в течение длительного срока (около двух лет), поэтому нет смысла в первый же день идти в банк-агент и выстаивать огромную очередь. Вполне можно сделать это через несколько дней или даже недель.

Очень важный момент: всегда сообщайте банку об изменении своих паспортных данных и почтового адреса. Если вы этого не сделаете, то в первом случае могут возникнуть проблемы при идентификации вас как вкладчика, а во втором вы просто можете не узнать о том, что вам необходимо обратиться за возмещением, т.к. почтовая корреспонденция до вас не дойдёт, и вы можете пропустить срок для обращения.

- Возможность обратиться с требованием о страховом возмещении ограничена каким-то сроком?

- Да. Но этот срок достаточно продолжительный.

Вкладчик имеет право обратиться с требованием о возмещении со дня наступления страхового случая до дня завершения конкурсного производства (около двух лет) или до дня окончания действия моратория (до трёх месяцев).

Если вкладчик пропустил срок для обращения, он может быть восстановлен при наличии одного из следующих обстоятельств – непреодолимая сила, военная служба, тяжёлая болезнь (беспомощное состояние) вкладчика. Также срок может быть восстановлен для наследников вкладчика, если пропуск срока связан со сроками принятия наследства.



- Если у меня, помимо вклада, есть кредит в том же банке, как в этом случае я получу страховое возмещение?

- Во-первых, необходимо помнить, что отзыв лицензии у банка не отменяет ваших обязательств перед ним. Вы по-прежнему исполняете свои обязательства в соответствии с условиями кредитного договора.Те ваши обязательства перед банком, срок исполнения которых на дату отзыва лицензии ещё не наступил, погашаются в соответствии с графиком платежей по кредиту – нужно только уточнить, по каким реквизитам – в том же банке или банке-агенте.

Во-вторых, необходимым условием получения возмещения по вкладу в полном размере будет (в случае наличия кредита в этом же банке) отсутствие просроченной задолженности по вашим обязательствам на дату наступления страхового случая.

То есть, если по вашему кредиту есть просроченная задолженность (даже если она возникла не по вашей вине), штрафные санкции, банк не сможет выплатить вам возмещение по вкладу в полном объёме. Это не значит, что задолженность по кредиту погасят за счёт вклада – законом это не допускается.

Например, если ваш вклад составляет 50 тыс. рублей и такую же сумму составляет очередной платёж по кредиту, срок уплаты которого наступил до отзыва лицензии (не берём проценты по вкладу и штрафные санкции, если они есть, по кредиту), то страховое возмещение в данном случае вы не получите.

Те ваши обязательства перед банком, срок исполнения которых на дату отзыва лицензии ещё не наступил, погашаются в соответствии с графиком платежей по кредиту – нужно только уточнить, по каким реквизитам – в том же банке или банке-агенте.

Беседовал Сергей Нелюбин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]