Коллапс во Владивостоке из-за первого снега: пробки, спецтехника, аварии (видео)

Сегодня, 17 ноября, во Владивостоке начался снегопад, движение в городе парализовано.

Из-за "внезапных" осадков основные дороги города сковали 10-бальные пробки. Сильно затруднено движение в центре города, Эгершельде, на Некрасовском путепроводе, Дальпрессе, Суханова, в районе Луговой, а также на Столетии и Второй речке. Кроме того, из-за скользкого дорожного покрытия образовался затор по трассе Седанка – Патрокл в сторону Снеговой Пади и Седанки.

По сообщению портала VL.ru на текущий момент (21:56) в городе зарегистрировано 120 ДТП. Основные дороги Владивостока по-прежнему парализованы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]