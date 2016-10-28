Кабаны и медведи обожают жареные желуди. Интервью с директором Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимиром Арамилевым

"У лесных пожаров есть не только отрицательные стороны, но и положительные".

Директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» Владимир Арамилев рассказывает на «Радио России Приморье», как эти две природные территории пережили пожароопасный период, о пользе низовых пожаров и о том, могут ли копытные и тигры покинуть заповедные места в поисках кормов. Речь также идет о браконьерах и беседах с ними, об уникальных местах Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра», об экотуризме и итогах Года особо охраняемых природных территорий в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]