Кабаны и медведи обожают жареные желуди. Интервью с директором Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимиром Арамилевым
"У лесных пожаров есть не только отрицательные стороны, но и положительные".
Директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» Владимир Арамилев рассказывает на «Радио России Приморье», как эти две природные территории пережили пожароопасный период, о пользе низовых пожаров и о том, могут ли копытные и тигры покинуть заповедные места в поисках кормов. Речь также идет о браконьерах и беседах с ними, об уникальных местах Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра», об экотуризме и итогах Года особо охраняемых природных территорий в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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