Национальная платежная карта "Мир" выходит на финансовый рынок Приморья

Интервью с начальником Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного главного управления Банка России О.И. Белохоном.

С 1 июля этого года жители России начали переходить на национальную платежную карту «Мир». Выплаты бюджетников переводят на отечественную карту в обязательном порядке, но растет количество и тех, кто пожелал воспользоваться новым платежным инструментом по собственной инициативе. В чем преимущества национальной платежной карты «Мир» и насколько активно пользуются ею сегодня жители Приморского края? Об этом мы поговорим с начальником Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного главного управления Банка России Олегом Белохоном.

Олег Иванович, что говорит статистика: привыкли приморцы к национальной платежной системе?

Поскольку карта платежной системы «Мир» имеет практически тот же самый набор функций, что и карты международных платежных систем, привыкать к ним не требуется. Количество карт национальной платежной системы «Мир» неуклонно растет: всего в Приморье выпущено 240 тысяч карт платежной системы «Мир», что больше, чем на начало года, в 17 раз и составляет более 7% от общего количества платежных карт.

Но задача не в том, чтобы выдать максимальное количество карт - важно, чтобы эти карты активно использовались, причем, не только для снятия наличных. Пока удельный вес транзакций по картам ПС «Мир» пока невысок, и это вполне объяснимо: международные платежные системы пришли в Россию более 20 лет назад, и вполне логично, что они занимают львиную долю рынка.

Чтобы быстро развиваться, «Миру» нужно быть конкурентной системой и в плане обслуживания клиентов, и в плане бонусных программ, ведь МПС приучили нас к интересным программам лояльности.

Когда начинался переход на карты «Мир» летом этого года, Ваши коллеги из Дальневосточного главного управления говорили о собственной программе лояльности Национальной системы платёжных карт. Начала она свою работу? В чем заключаются «бонусы» держателей?

Для держателей карт «Мир» уже доступны различные бонусные программы тех банков, которые выпускают карты.

Кроме того, НСПК разрабатывает особую программу лояльности для карт «Мир», которая предусматривает возврат реальных денег в виде кэшбэка при совершении покупок.

Эта программа уже работает на практике?

Да, например, в Москве и Московской области в полноценном виде был запущен так называемый кэшбэк-сервис ПС «Мир».

Держателям карт «Мир» более чем 50 банков доступен возврат денежных средств от покупок по акциям, предложенным на портале privetmir.ru торговыми предприятиями различных категорий. До конца этого года планируется подключить к сервису большинство крупнейших по эмиссии карт «Мир» банков, а также более 100 предприятий в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Крыму, Новосибирске, Казани и у нас на Дальнем Востоке. В рамках следующих этапов развития сервиса будет расширяться география акций и список торгово-сервисных предприятий, а также количество банков-участников.

Сервис ПС «Мир» позволяет получать кэшбэк (cash back) от партнеров национальной платежной системы. Сейчас на сайте privetmir.ru их насчитывается более 70, но список будет постоянно пополняться.

А что необходимо сделать нашим радиослушателям, чтобы воспользоваться сервисом «кэшбэк»?

Для участия в сервисе необходимо открыть карту «Мир», зарегистрироваться на портале privetmir.ru и привязать карту к «Личному кабинету» на сайте. При оплате зарегистрированной картой покупок и услуг у партнеров ПС «Мир» держателю карты в течение трех рабочих дней с момента совершения трансакции будут начислены на карту денежные средства исходя из условий определенного партнера. Акции партнеров ограничены определенными датами и могут меняться.

В каких сферах уже реально работает эта система?

Сейчас на сайте privetmir.ru представлены акции от партнеров в десяти разделах: «Продукты питания», «Топливо», «Аптеки», «Бытовая техника», «Кафе и рестораны», «Для детей», «Красота и здоровье», «Путешествия и отдых», «Одежда, обувь, аксессуары», а также «Обучение и курсы». Кэшбэк-сервис действует только при совершении покупки с помощью карты «Мир» у партнеров проекта, расположенных на территории Российской Федерации.

Цель, которую поставила перед собой ПС «Мир» - чтобы объем предложений на портале лояльности измерялся тысячами, а люди начинали шоппинг с этого портала.

Но кроме программ лояльности ПС «Мир» планирует активно развиваться за счет предоставления клиентам дополнительных сервисов.

О каких дополнительных сервисах идет речь?

Карта «Мир» может объединять платежную, социальную, транспортную и другие составляющие. Сегодня в разных регионах России реализованы (и готовятся к запуску новые) проекты на базе платежной карты «Мир».

Карта жителя региона уже работает, например, в Москве, Башкирии. Выпуск первых карт петербуржца запланирован на 2018 год, карту можно будет использовать для хранения электронной подписи, паспортных данных, полиса ОМС, СНИЛСа и другой идентификационной информации, для получения государственной социальной помощи и в качестве проездного билета.

Социальная карта москвича является единым инструментом получения социальной поддержки, государственной социальной помощи и социальных льгот в г. Москве, на ней размещены транспортное, медицинское и расчетное приложения, можно получить скидку на товары и услуги в различных торгово-сервисных предприятиях Москвы.

На базе карт ПС «Мир» выпускаются студенческие карты, которые по сути заменяют студенческий билет, например, для Южного федерального университета (кампусная карта служит студентам не только для получения стипендии, но также и пропуском в здание вуза, современным ключом доступа к университетской библиотеке, как электронный читательский билет).

В Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах реализована возможность оплаты бесконтактными картами «Мир» проезда в транспорте.

А у нас в регионе такие сервисы когда планируются?

Перспектива реализации таких проектов в Приморском крае зависит от того, насколько будут востребованы указанные сервисы, и готовности региона поддерживать такие проекты.

Дополнительные возможности – это интересно, но на практике не возникает проблем у держателей карт «Мир» в тех же торговых точках? Насколько бесперебойно они работают?

Нет, проблем не возникает. Карты «Мир» уже принимают и обслуживают банкоматы и электронные терминалы в магазинах, кафе, салонах красоты и других торгово-сервисных предприятиях Приморья. Карта "Мир" в России принимается сегодня везде, где вообще есть прием других карт.

В соответствии с законодательством, банкоматные и терминальные сети всех кредитных организаций России раскрыты к приему карт ПС «Мир» на 100% к 1 июля текущего года. Мы находимся в тесном контакте с банками региона и проводим мониторинг исполнения требований законодательства. Если в какой-либо торгово-сервисной точке принимают карты международных платежных систем и при этом отказываются принимать карту ПС «Мир», то это является нарушением закона «О национальной платежной системе». Просим сообщать о таких случаях в Дальневосточное главное управление Банка России по телефону 8(423)222-28-84.

Будет ли карта Мир приниматься за рубежом?

Над международным развитием карты «Мир» ведется работа в двух направлениях. Уже выпущены сотни тысяч кобейджинговых карт «Мир»-JCB и «Мир»-Maestro, которые позволяют расплачиваться национальной картой за пределами Российской Федерации, подписаны соглашения с Union Pay и с American Express. Кроме того, ведутся переговоры по организации прямого приема карт «Мир» за рубежом – например, в Турции, Таиланде, европейских странах.

Напомните нашим радиослушателям, что такое кобейджинг?

Кобейджинг ? это когда карта «Мир» на территории России действует как национальная карта, а за рубежом как карта международной платежной системы. Операции по таким картам за пределами России будут обслуживаться так же, как и раньше, по правилам и стандартам международных платежных систем, а на территории России — платежной системы «Мир».

Если у вас карта «Мир» не кобейджинговая, то есть, на ней отсутствует логотип иностранной платежной системы, то за рубежом она не принимается.

Насколько защищена карта «Мир»? Можно ли её использовать для оплаты покупок в интернете?

Карта «Мир» соответствует как всем российским, так и международным стандартам безопасности. На данный момент НСПК уже завершила формирование платформы безопасной электронной коммерции MirAccept 2.0, которая не зависит от международной платёжной системы Visa, первые подключения банков в промышленном режиме начались в августе этого года.

В новой версии протокола держатель карты сможет безопасно оплачивать товары и услуги не только через web-браузер, но и непосредственно в приложении интернет-магазина в своем смартфоне или планшете, а банк может использовать несколько режимов аутентификации клиента — либо с помощью смс с одноразовым паролем, как это работает сейчас, либо принять решение о подтверждении операции по карте на основе анализа расширенного набора данных. Например, на основе параметров транзакции и устройства пользователя, а также оценки рисков.

И последний вопрос – где конкретно у нас в Приморском крае можно получить платёжную карту «Мир»?

Сегодня в платежную систему «Мир» входят все главные банки страны, большая часть из них уже начали выпускать карты «Мир» и обслуживать карты в сети своих банкоматов и терминалов. Подробную информацию о банках, которые их выпускают, где ими можно расплатиться и т.п. вы можете посмотреть на сайте www.mironline.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]