«Ледокол»: восьмой обзорный выпуск
Каждый месяц по итогам четырёх программ музыкального проекта «Ледокол» на «Радио России. Приморье» выходит обзорный выпуск.
Рейс №40 — это радиопремьеры песен с новых альбомов групп «Марлины» и «ЛюSEA», а также композиции коллективов «Floats» и «Lost in Grass».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com.
Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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