«Ледокол»: восьмой обзорный выпуск

Каждый месяц по итогам четырёх программ музыкального проекта «Ледокол» на «Радио России. Приморье» выходит обзорный выпуск.

Рейс №40 — это радиопремьеры песен с новых альбомов групп «Марлины» и «ЛюSEA», а также композиции коллективов «Floats» и «Lost in Grass».

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com .

Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]