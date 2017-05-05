Группа «Позапчела» в программе «Ледокол»
«Позапчела» - это сольный проект Ивана Грицкевича, известного по выступлению в составе групп «SИLА», «ЛюSEA» и «Иван ПанфиLOVE». На данный момент в группе «Вконтакте» насчитывается более 50-ти записей, в том числе периода группы «Ё».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com.
Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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