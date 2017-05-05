Группа «Позапчела» в программе «Ледокол»

«Позапчела» - это сольный проект Ивана Грицкевича, известного по выступлению в составе групп «SИLА», «ЛюSEA» и «Иван ПанфиLOVE». На данный момент в группе «Вконтакте» насчитывается более 50-ти записей, в том числе периода группы «Ё».

https://vk.com/pozapchela

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com .

Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]