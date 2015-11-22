"Что сказать Путину" - журналист Сергей Мильвит в эфире Радио России:Приморье

Общественные активисты Сергей Мильвит и Николай Смирнов, рассказали о своих впечатлениях от участия в пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря 2017 года.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция с Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства отвечал на вопросы журналистов. И вот практически в завершении мероприятия поднимается со своего места журналист из Владивостока и задает не один, а сразу несколько вопросов. Сергей Мильвит задавший неудобные вопросы Владимиру Путину сегодня у в студии.

Далее, запись прямого эфира от 18 декабря на Радио России:Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]