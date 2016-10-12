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Вчера, 12:31
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Программа "Соседи по планете": амурский ёж

Амурский ёж – герой очередного выпуска программы «Соседи по планете». Оказывается, с детства мультфильмы и книги преподносят нам ёжика совсем не таким, какой он есть на самом деле. Более того, по словам Василия Солкина, ёж бы сильно обиделся, если бы почитал сказки о себе. Ведь на самом деле, он хищник, да еще и хулиган!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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