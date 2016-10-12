Программа "Соседи по планете": амурский ёж
Амурский ёж – герой очередного выпуска программы «Соседи по планете». Оказывается, с детства мультфильмы и книги преподносят нам ёжика совсем не таким, какой он есть на самом деле. Более того, по словам Василия Солкина, ёж бы сильно обиделся, если бы почитал сказки о себе. Ведь на самом деле, он хищник, да еще и хулиган!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2017 Программа "Соседи по планете. Амурский тигр"
-
21.07.2017 Программа "Соседи по планете": Норский государственный природный заповедник
-
05.05.2017 Программа "Соседи по планете": колонок
-
10.03.2017 Программа "Соседи по планете": амурский тигр
-
17.10.2016 Программа "Соседи по планете": соболь
-
12.10.2016 Программа "Соседи по планете": щитомордник
Добавить комментарий