«Наши подлодки значительно опережают американские по уровню жизнеобеспечения» – вице-адмирал Александр Конев
На «Радио России Приморье» — председатель Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота, вице-адмирал Александр Конев. Журналисту Юлии Бояшовой он рассказал об истории подводного флота на Тихом океане и службе современных моряков-подводников; о том, чем сегодня вооружены подводные силы ТОФ и почему не стоит недооценивать дизельные подводные лодки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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