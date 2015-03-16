«Наши подлодки значительно опережают американские по уровню жизнеобеспечения» – вице-адмирал Александр Конев

На «Радио России Приморье» — председатель Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота, вице-адмирал Александр Конев. Журналисту Юлии Бояшовой он рассказал об истории подводного флота на Тихом океане и службе современных моряков-подводников; о том, чем сегодня вооружены подводные силы ТОФ и почему не стоит недооценивать дизельные подводные лодки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]