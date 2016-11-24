"За хорошее бревно государство получает 15 копеек" - эксперт (фото, аудио)

«Не дайте уничтожить Уссурийскую тайгу» — такую петицию запустили ученые ДВО РАН. По их прогнозам, при существующих темпах рубки, уже через 5 лет лесозаготовительным предприятиям края нечего будет заготавливать, а уникальная Уссурийская тайга будет уничтожена.

В интервью журналисту Юлии Бояшовой старший научный сотрудник сектора лесных экосистем Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты ДВО РАН, к.б.н. Ольга Ухваткина рассказывает о том, что, по мнению ученых, нужно начинать делать сегодня, чтобы сохранить лесозаготовительный бизнес и уникальную природу края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]